«Условия военного времени». Главврач ковидной больницы о работе в красной зоне

«Проще было бы сказать: «Так, койки закончились» и закрыть дверь. Но так я не сделаю». Алексей Малинкин о переполненной больнице, очереди на КТ и о том, почему нельзя поставить автоматы с едой.

Алексей Малинкин, главный врач ЦГКБ №24, которая одной из первых в Екатеринбурге была перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом, рассказал о том, как врачи справляются с пандемией и ответил на жалобы пациентов. Интервью опубликовано на официальном портале Свердловской области.

Алексей Малинкин не стал опровергать тот факт, что мест в больнице не хватает и бывает так, что пациенты лежат в коридоре:

Я больше больницу не сделаю. Что я должен людям сказать: идите домой и ждите? Любой человек в такой ситуации скорее останется в больнице: он ведь не просто лежит в коридоре. Здесь стоят кислородные концентраторы, пациенты дышат кислородом, их лечат под постоянным наблюдением медперсонала. Проще было бы сказать: «Так, койки закончились» и закрыть дверь. Но так я не сделаю. Давайте все-таки помнить о том, что мы работаем, фактически, в условиях «военного времени». Поэтому, понимая, что люди в приемном отделении, в поликлиниках, могут определенный дискомфорт испытывать, я бы всех просил учитывать, какая нагрузка сейчас легла на все уровни и службы системы здравоохранения.

По поводу лечения главврач отметил, что есть четкие регламенты оказания медицинской помощи, но в случае наплыва пациентов человека с тяжелым течением болезни могут начать лечить, не дожидаясь осмотра в приемном отделении. В таком случае врачи руководствуются заключением коллег из «скорой».

Накануне уральский предприниматель Алексей Садовский рассказал, что ему пришлось ждать результатов КТ в коридоре больницы ЦГКБ № 24 почти пять часов. Он предложил оборудовать приемные покои «нормальными, недорогими креслами, поставить кулер, какие-нибудь сэндвичи стерильные предусмотреть».

Алексей Малинкин ответил, что в такой ситуации «странно начинать ремонт».

Что же касается еды и воды, вообще приемный покой в ковидном госпитале — это фактически часть «красной» зоны. СанПиНами организация питания пациентов в условиях приемного покоя больниц не предусмотрена. Вода питьевая у нас там есть. Кроме того, в «приемниках» берется анализ крови, который необходимо проводить на голодный желудок, — сказал главврач.

Он вновь напомнил о необходимости носить защитные маски, отметив, что риск заражения здорового человека при встрече с больным без маски, даже на расстоянии социального дистанцирования, составляет 70%. Если больной человек надевает маску, риск значительно снижается — до 5%. Если маски надевают оба человека — и больной, и здоровый, риск заражения снижается до 1,5-2%.

Маска работает только два часа. Она должна закрывать нос и быть плотно прижата к спинке носа специальной металлической пластинкой в маске. А через два часа маску надо не в карман положить до следующего раза, а выкинуть. Но заметьте, даже если человек носит не до конца свежую маску, пренебрегая правилами о двух часах, и при этом является зараженным, он все равно уменьшает выделение вируса. Барьер все равно срабатывает. Хотя лучше все-таки так не поступать, а использовать СИЗы в соответствии с рекомендациями, — сказал врач.

По данным регионального оперштаба на 29 октября, в Свердловском области выявлено еще 290 случаев COVID-19, из них 91 — в Екатеринбурге. Общее число случаев достигло 35 650, напоминает JustMedia.ru. Всего выписано 27 712 человек.