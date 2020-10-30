Павел Шестопалов: «Развитию электротранспорта не мешает отсутствие инфраструктуры»

Пандемия внесла коррективы в планы развития автобизнеса. Несмотря на общий негативный фон, продажи автомобилей не остановились, а сам рынок расширился за счет появления авто нового класса.

Екатеринбург стал одним из трех городов, где стартовали продажи нового электромобиля Audi e-tron. Подробнее о нем рассказал Павел Шестопалов, директор ГК «Автоплюс».

Как вы думаете, почему именно Екатеринбург стал третьим городом, где запустили e-tron, потому что автомобиль достаточно интересный, но нишевый?

— Для городов-миллионников эта тема очень востребована и мы один из немногих дилеров, которые в электромобили верили сразу, мы сразу же заявили, что будем участвовать в этой программе, несмотря на то, что она требует достаточно серьезных инвестиций. Мы верили, что Екатеринбург достаточно прогрессивный город, более того мы уже продавали и гибриды, и электромобили.

Сами прокатились на e-tron? Какие впечатления?

— Да, конечно. У нас в тестовом парке есть автомобиль. Впечатления только положительные. Audi e-tron — автомобиль, который дарит невероятные эмоции. Во-первых, он внешне ничем не отличается от обычного кроссовера. Мы же привыкли ранее видеть в электрокарах некоторую непохожесть на ординарные автомобили: смелый дизайн, вычурный интерьер, компромиссы в эргономике. Первый электрический SUV от Audi с другой направленностью. Внешне — типичный представитель современой линейки кроссоверов от марки четырех колец: решетка радиатора Single Frame, светодиодные фары Matrix LED, линия, соединяющая задние фонари. В интерьере тоже знакомые решения: виртуальная приборная панель virtual cockpit и система MMI Touch Response с двумя экранами — фирменные особенности автомобилей Audi.

Добавьте к этому вместительный багажник, а также невероятную тишину в салоне. Нет традиционного двигателя внутреннего сгорания — нет источника основных шумов. А второстепенные компенсируются отличной шумоизоляцией в купе с акустическим остеклением. А если еще учесть превосходную динамику и высокий показатель запаса хода — вот вам все слагаемые городского автомобиля на каждый день.

А что вообще думаете о планах производителя в плане электромобилей?

— Audi несколько лет назад анонсировали программу развития электротранспорта Audi.Vorsprung. 2025, согласно которой в 2025 году марка планировала продавать 800 000 полностью электрических автомобилей и автомобилей с гибридным приводом. Пандемия возможно внесла какие-то коррективы, но примерный уровень амбиций все равно понятен. На домашнем рынке в германии уже продаются e-tron, e-tron sportback и спортивные вариации с литерой S. В обозримом будущем представят серийную версию e-tron Sportback GT как в Мстителях. Финал.

Есть мнение, что развитие электротранспорта ограничивает развитие инфраструктуры, зарядных станций мало. Что думаете?

— Да, это так, зарядных станций не достаточно. Единственная страна в мире, готовая полностью перейти на электромобили — это Норвегия, достаточное количество энергии и зарядных станций. И эта проблема, действительно, существенна для Европы, где ежедневные пробеги до работы и обратно значительны, плюс путешествия между странами требуют зарядных станций.

Будет больше зарядных станций быстрой зарядки — будет больше электромобилей.

В России немного другая реальность, основная масса реальных потребителей электромобилей, а это люди с достатком выше среднего, живет в мегаполисах. Соответственно, их ежедневные передвижения на автомобиле не так велики 50 — 100 км, не больше. Заряда батарее вполне хватает, чтобы не заряжать автомобиль нигде в течение дня. И никаких зарядных станций в реальности вам не надо, разве что гостям города в отелях и крупных бизнес-центрах. Важно, вечером не забыть включить автомобиль в розетку, в большинстве случаев простую 220 В.

Да, но при подключении к сети 220 В время зарядки автомобиля занимает продолжительное время, а если мы говорим про зарядку за ночь, то требуется как минимум 11 кВт.

— Я сейчас рассказываю не теорию, а практику. Фактически это выглядит так. Человеческий организм тоже требует зарядки, он не разряжается в ноль, но требует ежедневного сна, иначе он сломается. Когда человек спит, машина не эксплуатируется. Обычно в 19-20 вы уже дома, в утром вы выезжаете в 7-8 часов, а часто и позже. Следовательно, есть как минимум 12 часов на зарядку автомобиля. С учетом того, что за день вы разрядили батарею на 25-30% (50-100 км пробега), этого времени вполне достаточно, чтобы полностью ее зарядить. Действительно, если вы разрядили батарею в ноль, а это в городе надо постараться сделать (370 -450 км пробега), она будет заряжаться дольше. Но это не частый случай. Если же вы регулярно спите не 8 часов, а 4, то вам необходимо купить дополнительный прибор ( 80 тыс. рублей примерно), который заряжает ваш авто за 4 часа. Вы просто синхронизируете жизнь своих гаджетов со своей, и у вас не возникает проблем.

Заряжай себя, заряжай свой автомобиль. Опыт эксплуатации автомобиля в течение полугода говорит о том, что не нужен никакой прибор. Главное не забыть включать его в розетку, ведь такой привычки у нас нет.

Сами готовы поменять один из автомобилей на e-tron?

— Да, конечно! Для города это вообще идеально. etron вывели в интересное время.

В период пандемии, чем меньше контактов с другими людьми, тем больше вероятность остаться здоровым. Никаких заправочных станций, никаких лишних контактов. Очень гигиенично. И для семьи он отлично подходит.

Я уже упоминал про вместительный багажник. Но есть и другие места хранения различных вещей: те же карманы в дверях, вместительный центральный бокс. При этом сохраняется простор в салоне для пассажиров обоих рядов: за счет иной системы строения автомобиля нет необходимости в объемных трансмиссионных тоннелях, а значит, можно скомпоновать салон с прицелом на внутренний объем.

В Екатеринбурге мы наблюдаем живой интерес со стороны клиентов на автомобили Audi e-tron, как вы думаете, это какой-то обдуманный шаг к переходу на электротранспорт или просто мода на эко-технологии?

— О моде пока говорить рано, но желание обладать самыми современными технологиями и гаджетами у россиян очень выражено, и Екатеринбург не исключение. Несколько моментов: e-tron полноценный автомобиль, за исключением типа двигателя он ничем не отличается от других SUV, и я уже говорил: он очень удобен в условиях ежедневной жизни горожанина. Плюс прекрасная динамика и традиционный привод quattro.

Стоимость технического обслуживания отличается от других новых автомобилей?

— Стоимость отличается в меньшую сторону, но незначительно. Во-первых, элементы подвески нужно обслуживать. Электрическая батарея на сегодняшний день весит достаточно много. Второй момент связан с охлаждением: электромобиль очень быстро нагревается и охлаждается, у него в два или три раза больше охлаждающей жидкости, чем в обычном автомобиле, соответственно, эту жидкость в определенный период времени надо менять.

В дилерском центре Audi на Бебеля есть зарядка и она достаточно мощная, я как владелец e-tron, могу приехать и зарядить машину здесь?

— Да, владельцы e-tron могут. Но только вам это не нужно. Если у вас разрядился телефон в ноль, вы не пойдете в дилерский центр его заряжать.

Нужно ли расширение линейки электромобилей, чтобы они стали массовым явлением?

— Это уже генеральная линия. Для Европы электрический транспорт более востребован из-за экологических моментов. Поэтому расширение линейки электротранспорта — вопрос времени.