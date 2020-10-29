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Сбербанк за долги стал владельцем крупнейшего производителя цемента в России

Factory of National Cement Share Company
Factory of National Cement Share Company. Иллюстрация: DFID - UK Department for International Development

Предприниматель Филарет Гальчев утратил контроль над группой компаний «Евроцемент»: из-за просроченной задолженности ее акции перешли Сберу, который теперь ищет стратегического инвестора.

#ДОЛГИ#НОВОСТИ

Сбербанк «по согласованию с предыдущим акционером» консолидировал 100% акций головной компании группы «Евроцемент» — крупнейшего производителя цемента в России. Об этом говорится в отчетности банка за III квартал по МСФО. 

«Евроцемент объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. В год компания может выпускать более 60 млн тонн цемента и более 11 млн куб. м бетона. До последнего времени «Евроцемент» принадлежал предпринимателю Филарету Гальчеву.

Переход акций «Евроцемента» под контроль Сбербанка связан с «мероприятиями по урегулированию задолженности» группы компаний, говорится в отчете банка. В пресс-службе Сбера заявили, что банк не имеет операционного контроля над группой, пишет РБК. При этом еще в феврале 2020 г. «Евроцемент» возглавил Ашот Хачатурянц, бывший руководитель «Сбербанк Капитала» — структуры, которая занимается проблемными заемщиками.

Переход «Евроцемента» под контроль Сбера необходим для выхода из «сложной финансовой ситуации», в которой оказался холдинг, отмечает пресс-служба банка. Летом 2020 г. «Евроцемент» обеспечил рекордный рост просроченной задолженности Сбербанка по корпоративным кредитам — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд. 

У «Евроцемента» была непростая ситуация и раньше, у них очень большой валютный долг, компания попала в ножницы. Во-первых, рублевая выручка получила все валютные риски, и во-вторых, конечно, спад производства на фоне уменьшения спроса и падения цен привел к тому, что в компании очень непростая финансовая ситуация. Сейчас идет работа над антикризисным планом, — рассказал предправления Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту» в сентябре.

В 2019 г. «Евроцемент» увеличил объем производства цемента на российских площадках на 14,55 до 16,5 млн тонн, но это едва превышает четверть мощностей. В августе Сбер решил через суды взыскать часть задолженности и активы, заложенные по кредитам «Евроцемента». 

Сейчас банк ищет стратегического инвестора, который готов инвестировать собственные ресурсы и улучшить финансовое состояние компании, но пока договоренностей по продаже актива нет, заявили в пресс-службе.

Автор: Андрей Пермяков
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