«Пассажир чихнет на наличные деньги и меня заразит». Таксист об указе губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе меры, которые должны снизить уровень распространения коронавируса. Среди них — установка защитных экранов в такси. Ответ таксиста.

Предприниматель из Екатеринбурга Роман Исхаков, который много лет занимается частным извозом на своем автомобиле, считает, что установка защитных экранов в такси — мера бесполезная. Почему — он объяснил в колонке ЕАН.

Все эти вещи уже обсуждали в Госдуме в сентябре, но не стали жестить, а тут Куйвашев взял и устроил нам веселье. Бессмысленная и неэффективная мера. Я сегодня с парнями поговорил на заправке. Все будут ездить так, пока не оштрафуют или пока начальник таксопарка не прикажет. Опять же, одного оштрафовали на вокзале, он в чат пишет, и все — на вокзал никто не заезжает. Сто двадцать таксистов отказались брать заявки. А люди стоят, ждут с чемоданами, — говорит Роман Исхаков.

Он рассказывает, что такие перегородки уже существуют, но на них нет ГОСТа. ГОСТ есть на перегородки в автобусах, между водителем и салоном. В нем прописано, что от перегородки до пассажиров должно быть минимум 28 см.

Назовите мне хоть одну бюджетную иномарку, в которой есть 28 см на заднем диване? То есть, какая это перегородка должна быть, непонятно. А если я ее поставлю, это получится внесение изменений в конструкцию автомобиля, я техосмотр не пройду. Либо на техосмотрах должны закрывать глаза. Типа, время такое, ковид, все всё понимают. Иначе как доказать, что при ДТП пассажир не разобьется об эту перегородку? Хорошо, есть вариант с перегородкой из мягкой пленки. Это просто пластиковая пленка с щелями по краям, рублей 500 стоит. Возникает несколько затруднений. Все эти кармашки, окошки, зачем? Пассажир чихнет на наличные деньги и меня заразит. Если работать, то работать в комплексе. Давайте тогда уже всех на безнал. А это сразу же административная статья — я ограничиваю право человека расплачиваться рублями на территории России, — говорит таксист.

Он добавляет, что таким образом пострадают только таксисты, которые работают официально. При это они лишатся корпоративных заказов, т.к. из-за установки перегородки количество мест в машине сокращается.

А вмененный налог на такси я продолжаю платить за четыре посадочных места, его никто мне не снижает. Если вы оставляете мне одного пассажира, так вы на этот квартал, пока действует ограничения, сделайте мне налог в четыре раза меньше, — предлагает Роман Исхаков. — У нас штрафующих не так много, как таксистов. Поэтому уверен, что по принципу «до первого штрафа» большинство будет ездить, не заморачиваясь с перегородкой.

Напомним, с 29 октября вступает в силу указ губернатор Свердловской области, который вводит новые ограничения из-за роста числа заразившихся COVID-19. В частности, речь идет об установке защитных экранов между столиками в заведениях общепита и в такси — между водителем и пассажиром.