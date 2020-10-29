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Тайна екатеринбургской грязи раскрыта

Тайна екатеринбургской грязи раскрыта
Автор фото: Федор Серков. Иллюстрация: Екатеринбург.рф

Мэр Екатеринбурга рассказал, почему в городе появляется грязь на дорогах. На исследование этой проблемы в мэрии уже потратили 1,8 млн руб.: целый год природу екатеринбургской грязи исследовали ученые.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказал свое мнение о причинах происхождения грязи на дорогах города. Он считает, что дело не в реагентах, а в автомобилистах.

Возьмите и сделайте эксперимент. Если взять бетонный пол и пошоркать по нему чистым колесом с шипами, вы увидите тут же песочек, пыль. Теперь представьте, сколько машин проезжает по проспекту Ленина, например. Если вы возьмете «Бионорд» и растворите в воде, из этого грязи не получится. Как только мы надели шипы, мы пошли шоркать асфальт. Эту грязь мы убираем вместе со снегом. Поэтому весной получается сухо и чисто, потому что мы по максимуму вывозим снег, в том числе на метр от дороги, и чистим тротуар. Если это не сделать, грязь останется и ее придется вымывать до августа, — сказал мэр в прямом эфире Е1.ru.

Отметим, что проблема грязи в Екатеринбурге стабильно выходит на первый план весной и осенью. В прошлом году Александр Высокинский заявлял, что «город может встретить весну без жижи». А на сайте мэрии активно публиковались мнения различных экспертов — к примеру, о том, что Екатеринбург убирают лучше Перми.

Предшественник Александра Высокинского на посту мэра Евгений Ройзман активно занимался вопросами городской грязи и запомнился высказыванием «В душе у тебя грязь». В 2016 г. сотрудники Института промышленной экологии УрО РАН по заказу мэрии исследовали природу екатеринбургской грязи. На исследование ушел целый год и, согласно открытым данным, 1,8 млн руб. Среди причин появления грязи в городе назывались, в частности, складирование и невывоз снега из дворов.

Также о том, как сделать город чистым, много спорили представители власти и бизнеса. А с подачи Вячеслава Трапезникова, экс-главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга, даже было создано приложение «СтопГрязь».

Автор: Анна Хлебникова
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