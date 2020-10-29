«Всем надо, всегда не хватает, никто ничего точно не знает». Бизнес, который имеет будущее

Инвесторы не спешат в эту сферу, конкуренция огромная, специалистов не хватает. Так почему же образовательный бизнес на самом деле гарантия стабильности? МНЕНИЕ.

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет:

— Почему мне нравится бизнес в образовании? Честно, надо быть слегка трехнутым, чтобы заниматься этим. Нет, серьезно. Рынок маленький? Крошечный. Конкуренция серьезная? Ого, даже ого-го какая конкуренция. Специалистов не хватает? Их просто нет на рынке, специалистов этих для образования. Может, скажем, деньги добыть просто? Ну что вы, инвесторы от образования если не шарахаются, то относятся весьма прохладно. Может, прибыльность проектов высокая? Ха, я вас умоляю! Но, тем не менее, нравится. И вот почему:

1. В этой сфере огромный потенциал. Все уходит. Рушатся технологические гиганты. Создаются и пропадают целые индустрии. Возникают изобретения, меняющие представления о производстве. Глобализация, опять же. И только образование стоит особняком. Оно всем надо, его всегда не хватает, о нем достоверно никто ничего не знает. Во все времена, даже мрачные, даже суровые, в образовании видели смысл. Иногда образование становилось синонимом выживания.

2. В этой сфере огромный потенциал. Становится скучно. Весь этот business as usual, все эти повторяющиеся процессы зарабатывания ради зарабатывания. Ну сколько можно просто, скажем, торговать? Или делать ИТ-проекты? Все одинаковое, все одинаковые. А тут, в образовании, каждый день — новое знание. Ты же людей меняешь, верно? А это мало того что бесконечная история, так еще и каждый раз — разная. Люди разные, судьбы разные. Интересно же, как и что повлияет. Особенно в наши времена. Когда образование стало синонимом изменений.

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3. В этой сфере огромный потенциал. Я люблю умные штуки. Скажем, нефть качать — просто. Или металл плавить. Или открыть кофейню. Или построить самолет. Нет, разумеется, это очень сложно при детальном рассмотрении. Но все же просто, так как это проекты скоротечные и имеешь дело с мертвым, в основном, миром. В образовании надо истинно включать мозг. Как построить бренд? Как собрать сообщество? Как играть в долгую, не проигрывая тактически? Чем отличаться от других? Куча вопросов, не настолько важных для других сфер. Потому что они про далекое будущее, про недоступные другим бизнесам горизонты. Когда образование станет синонимом смысла.

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