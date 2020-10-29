Германия и Франция вводят мягкий локдаун. Цель — снизить число заболевших в десятки раз

На фоне сильного роста заболеваемости две крупнейшие страны ЕС ужесточили коронавирусные ограничения. Теперь они во многом напоминают весенний локдаун, с небольшими послаблениями.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о введении новых ограничений, призванных остановить распространение коронавируса: со 2 ноября до конца месяца в стране введут мягкий локдаун. О схожих мерах объявил и президент Франции Эммануэль Макрон: там режим изоляции наступит 30 октября и продлится месяц.

Гражданам в Германии предписано сократить социальные контакты «до абсолютного минимума». В общественном пространстве могут встретиться не более 10 человек из двух домохозяйств, неприемлемым являются встречи и праздники с участием людей более чем из двух домов, за нарушения будут наказывать. Жителей призвали отказаться от частных поездок, гостиницы могут принимать посетителей, приехавших по уважительной причине, не как туристы.

Заведения досуга приостанавливают работу: театры, кино, концертные залы, фитнес-клубы, бассейны. Заниматься спортом можно индивидуально на свежем воздухе. Рестораны и кафе смогут продавать еду только на вынос, косметические, татуировочные и массажные салоны будут закрыты.

Магазины продолжат работу, но число посетителей ограничат: один человек на 10 кв. м торговой площади. Школы и детсады продолжат работу в обычном режиме, парикмахерские и физиотерапевтические кабинеты не закроются.

В Германии за последние 10 дней вдвое выросло число пациентов в отделениях интенсивной терапии клиник, количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, удвоилось, сказал Меркель на пресс-конференции. Ограничения необходимы, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения в будущем, говорит канцлер ФРГ. За последние сутки в Германии зафиксировано 14 964 новых случая заражения.

Вечером в среду новый этап в борьбе с Covid-19 объявил и Эммануэль Макрон. До 1 декабря в стране будет действовать режим изоляции: покидать дом можно по уважительной причине, в том числе похода в магазин, к врачу, на работу, для помощи близким и чтобы «подышать воздухом». Закроются рестораны, бары, вузы перейдут на дистанционный режим, открыты будут только магазины, где продают товары первой необходимости. Школы и детсады будут работать с соблюдением мер предосторожности, перемещения между регионами Франции запрещаются.

Чтобы помочь бизнесу справиться с карантином, власти Франции запустят специальный план по поддержке.

Ранее карантин возобновили в Чехии и Ирландии, где также наблюдался сильный рост заболеваемости.