Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.10
77,55
91,26
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Падение в общепите, рост в фарме и стройке. Как коронакризис сказался на экономике региона

Падение в общепите, рост в фарме и стройке. Как коронакризис сказался на экономике региона
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Областное министерство экономики и территориального развития опубликовало данные о том, как регион жил с начала года. В каких отраслях фиксируется падение, а в каких рост?

#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Прибыль крупных и средних компаний Свердловской области в январе-июле 2020 г. снизилась на 40,3% и составила 162,2 млрд руб. Такие данные со ссылкой на Росстат приводит министерство экономики и территориального развития Свердловской области.

При этом средняя заработная плата в регионе составила 41 992,2 руб. (105,0% к уровню января-августа 2019 г.). Наиболее высокие темпы роста зарплаты отмечены, в частности, в организациях по производству лекарственных средств и материалов (113,9%), в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве (110,0%), в области информации и связи (108,5%), в организациях по обеспечению электрической энергией и паром (106,9%), по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (106,6%). 

Если посмотреть по отраслям, то рост наблюдается в стройке: за первые девять месяцев 2020 г. в области построено 1,3 млн кв. м жилья (112,5% по сравнению с 2019г.). Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», достиг 164 млрд руб. (106,2% к уровню 2019 г.). Вырос объем грузоперевозок: 126,3% к уровню января-сентября 2019 г.

Индекс промышленного производства остался примерно на уровне 2019 г. (100,6%). Среди обрабатывающих производств значительный рост объемов производства наблюдается, к примеру, в сфере лекарственных средств и материалов (в 1,7 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 14,4%), напитков (на 11,8).

В общепите зафиксирован провал на 31,5%: оборот с начала года составил 27,7 млрд руб. Оборот розничной торговли снизился на 7,5% по сравнению с прошлым годом и составил 824,2 млрд руб.

Ранее DK.RU писал о результатах исследования холдинга «Ромир». По данным социологов, 54% граждан признали снижение доходов в этом году, а в Москве этот показатель достиг и вовсе 58%. Ранее Росстат раскрыл снижение реальных располагаемых доходов граждан в III квартале 2020 г. — на 4,8% год к году, при том что во II квартале падение составило рекордные 8,4%. Введенные в начале пандемии коронавируса карантинные меры привели к тому, что работающие россияне потеряли приблизительно 841 млрд руб. Такая оценка основана на снижении поступлений от НДФЛ в региональные бюджеты.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Это не вторая волна». Профессор УГМУ о том, почему жесткий карантин не нужен«Это не вторая волна». Профессор УГМУ о том, почему жесткий карантин не нужен
  • «Остается только принять к сведению, что мы по факту перешли на шведскую модель по Covid»«Остается только принять к сведению, что мы по факту перешли на шведскую модель по Covid»
  • Covid-катастрофа в Зауралье, арест владельцев компании из топ-60. Главное 26 октябряCovid-катастрофа в Зауралье, арест владельцев компании из топ-60. Главное 26 октября
  • Евгений Куйвашев ввел новые ограничения из-за коронавирусаЕвгений Куйвашев ввел новые ограничения из-за коронавируса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.