Падение в общепите, рост в фарме и стройке. Как коронакризис сказался на экономике региона

Областное министерство экономики и территориального развития опубликовало данные о том, как регион жил с начала года. В каких отраслях фиксируется падение, а в каких рост?

Прибыль крупных и средних компаний Свердловской области в январе-июле 2020 г. снизилась на 40,3% и составила 162,2 млрд руб. Такие данные со ссылкой на Росстат приводит министерство экономики и территориального развития Свердловской области.

При этом средняя заработная плата в регионе составила 41 992,2 руб. (105,0% к уровню января-августа 2019 г.). Наиболее высокие темпы роста зарплаты отмечены, в частности, в организациях по производству лекарственных средств и материалов (113,9%), в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве (110,0%), в области информации и связи (108,5%), в организациях по обеспечению электрической энергией и паром (106,9%), по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (106,6%).

Если посмотреть по отраслям, то рост наблюдается в стройке: за первые девять месяцев 2020 г. в области построено 1,3 млн кв. м жилья (112,5% по сравнению с 2019г.). Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», достиг 164 млрд руб. (106,2% к уровню 2019 г.). Вырос объем грузоперевозок: 126,3% к уровню января-сентября 2019 г.

Индекс промышленного производства остался примерно на уровне 2019 г. (100,6%). Среди обрабатывающих производств значительный рост объемов производства наблюдается, к примеру, в сфере лекарственных средств и материалов (в 1,7 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 14,4%), напитков (на 11,8).

В общепите зафиксирован провал на 31,5%: оборот с начала года составил 27,7 млрд руб. Оборот розничной торговли снизился на 7,5% по сравнению с прошлым годом и составил 824,2 млрд руб.

Ранее DK.RU писал о результатах исследования холдинга «Ромир». По данным социологов, 54% граждан признали снижение доходов в этом году, а в Москве этот показатель достиг и вовсе 58%. Ранее Росстат раскрыл снижение реальных располагаемых доходов граждан в III квартале 2020 г. — на 4,8% год к году, при том что во II квартале падение составило рекордные 8,4%. Введенные в начале пандемии коронавируса карантинные меры привели к тому, что работающие россияне потеряли приблизительно 841 млрд руб. Такая оценка основана на снижении поступлений от НДФЛ в региональные бюджеты.