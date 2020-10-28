Врачам запретили публично говорить о коронавирусе. На фоне нарастания масштабов эпидемии

Главврачи больниц и главные внештатные специалисты Минздрава больше не смогут высказываться об эпидемии без согласования с пресс-службой ведомства.

Минздрав потребовал от врачей согласовывать любые публичные комментарии о коронавирусе, сообщает «Медуза». Как говорится в указании ведомства, это касается главных врачей федеральных больниц, подведомственных министерству, и главных внештатных специалистов Минздрава.

...Любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону, — говорится в письме.

Такие меры были приняты «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19», сказали в пресс-службе ведомства. Сейчас информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, «предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей».

Накануне в России был зафиксирован новый рекорд смертности от Covid-19: скончались 346 человек, сообщил оперативный штаб. Заразились еще 16 202 человека, выздоровели 12 361 заболевших. Всего в стране насчитывается 1,563 млн заболевших, 26 935 умерших, 1,171 млн выздоровевших.

В стране развернуто более 223 тыс. коек для больных коронавирусом, на утро 27 октября свободными были 19,1 коечного фонда, говорит вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в 38 регионах заболеваемость устойчиво растет, а в отдельных регионах лекарств от Covid-19 хватит меньше чем на две недели.

При этом до некоторых регионов еще только докатывается первая волна коронавируса, сказал президент Владимир Путин.