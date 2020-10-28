В Верхней Пышме открывают модный книжный магазин с лекторием. Идея принадлежит Козицыну

Авторы проекта хотят сделать из центра не простой «книжный мир», а один из самых передовых магазинов в России. В похожем формате в Екатеринбурге работает магазин «Пиотровский».

В городе Верхняя Пышма в ноябре начнет работу современный книжно-культурный центр «Книги, кофе и другие измерения». В помещении будут располагаться непосредственно книжный магазин, лекторий и кофейня. В социальных сетях центра сказано, что официально он начнет работу с 1 ноября, но уже сейчас готов принимать гостей.

На данный момент работаем с 10 до 18 часов. В ноябре откроемся, как надо, но уже сейчас будем рады, если забежите к нам на чашечку кофе и дадите обратную связь.

В описании проекта сказано, что основатели планируют сделать в Верхней Пышме один из самых передовых книжных магазинов в России:

Мы строим книжно-культурный центр в Верхней Пышме. С крутым книжным магазином, шикарным художественно-канцелярским отделом, кофейней и лекторием. Мы хотим сделать не простой «книжный мир», а один из самых передовых магазинов в России. Мы знаем, что будущее за образованием и наукой, а самый ценный ресурс в ближайшие десятилетия — творческое и критическое мышление. Поэтому мы внедряем самые современные технологии в ритейле: от простой бизнес-аналитики до сложных RFID, интернета вещей и BigData. Все для того, чтобы у людей оставалось как можно больше времени и свободы для саморазвития.

Руководителем проекта стал директор екатеринбургского книжного магазина «Йозеф Кнехт» Сергей Соловьев, пишет ItsMyCity.ru.

Магазин расположен в здании на Успенском проспекте, 99, где книжный находился с 1970-х годов. Сергей Соловьев рассказал изданию, что в лектории собираются проводить лекции, встречи книжного клуба, кинопоказы и другие мероприятия:

Независимый книжный — это общепринятый термин. Как правило, такие магазины гораздо меньше. Они нишевые: у них есть своя тематика, обычно, гуманитарная. Люди, которые в них работают, очень хорошо разбираются в ассортименте. Они могут решать, какие книги приобретать, а какие нет. В Екатеринбурге таким магазином считается только один — «Пиотровский», в Питере их куда больше.

Магазин сосредоточится на продаже книг небольших издательств, которые ориентированы на научно-популярную литературу гуманитарного, естественнонаучного и технического профиля. Сергей Соловьев говорит, что в «Книги, кофе и другие измерения» можно будет найти книги таких издательств, как Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», «Ломоносовъ» и другие.

Идея создать книжно-культурный центр принадлежит главе УГМК Андрею Козицыну. В интервью Е1 он рассказывал о планах построить в Верхней Пышме лучший книжный магазин:

Слово магазин не совсем корректно, я бы назвал это книжный мир. С учетом того, что сегодня мир другой: он электронный, в гаджетах все. Но я считаю, мир книги не потерян, просто он временно ушел в тень. Но из тени он выходит, потому что понимание книги — это совершенно другая история. Если мы сможем сделать то, что мы задумали по части этого «книжного мира», то, я думаю, это будет очень интересно любому человеку, который интересуется книгами.

Отметим, что в похожем формате работает магазин «Пиотровский». Ранее директор «Пиотровского» Михаил Мальцев рассказывал DK.RU, что сегодня книготорговля не является прибыльным бизнесом, а сетевые магазины чаще всего получают выручку от продажи канцелярских товаров и сувениров: