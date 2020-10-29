«Он ведет дела очень жестко, и нередко это сказывается на отношениях с бизнес-партнерами»

Журналисты опубликовали досье на предпринимателя Александра Панкратова, который оказался в центре сразу нескольких публичных конфликтов. И, похоже, назревает новый — с привлечением силовой поддержки.

Екатеринбургский предприниматель Александр Панкратов с начала осени несколько раз попадал в поле зрения СМИ. Сначала журналисты узнали, что «Компания № 8», бенефициаром которой является Панкратов, договорилась с администрацией города об обмене активами: участок в парке РТИ планируют поменять на неразграниченные земли в микрорайоне Академический, а здание детского сада на ул. Ясной — на площадку под снесенной школой № 222 в Парковом микрорайоне. По мнению источников, эти активы были получены методами, которые выходят за рамки закона, а в истории с обменами могут быть задействованы связи с чиновниками.

Затем появилась информация о том, что Панкратов совмещал предпринимательскую деятельность в Екатеринбурге с юридической практикой в Кировской области (сейчас ему грозит лишение адвокатского статуса). И хотя сам Панкратов все нападки опроверг, назвав их провокацией «оппонентов», журналисты продолжили свое расследование.

Предприниматель Александр Панкратов. Фото: ЕАН

Так, портал 66.ru опубликовал подробное досье на Александра Панкратова, в котором раскрыл многие факты его предпринимательской биографии. Наибольший интерес в этом материале вызывает глава, рассказывающая об отношениях Панкратова с партнерами. DK.RU публикует выдержки с небольшими сокращениями.

Он ведет свои дела очень жестко, и нередко это сказывается на отношениях с бизнес-партнерами. Наши источники в правоохранительных органах сообщают, что [Панкратов], предположительно, действует по трем схемам, — пишет портал 66.ru.

Две из них — управляемое банкротство и фиктивный долг — журналисты описывают подробно.

Управляемое банкротство

Схема выглядит так: предположим, что вашу строительную компанию по факту неуплаты налогов банкротит ФНС. Тогда вы сами от подконтрольных вам юрлиц подаете кредитные требования к должнику на более крупные суммы. Это позволяет отодвинуть претензии налоговой и мелких кредиторов в конец списка, а при банкротстве потерять минимум. Кроме того, в таких случаях предприниматели пытаются вывести свое имущество из конкурсной массы.

Как это выглядит на практике? В 2014 г. структуры ГК «Ренова» приступили к проекту редевелопмента завода по обработке цветных металлов. Генподрядчиком стала фирма ООО «ИГК «ИнвестСтрой» Александра Панкратова. В конце 2017 г. реконструкция объекта была закончена. А в начале 2018 г. ИГК «ИнвестСтрой» начала банкротить налоговая служба по факту неуплаты налогов на сумму 3 млн руб. Тогда ее владельцы перерегистрировали крупный земельный участок в Белоярском районе, находящийся в собственности «ИнвестСтрой», на другую компанию — ООО «КапиталСтрой», которая также аффилирована с Панкратовым. Но все-таки земля по решению кассационного суда вернулась «ИнвестСтрою» и сейчас будет продана в счет возмещения долгов.

Тогда о многомиллионных претензиях к ИГК «ИнвестСтрой» заявили ООО «Бизнес Капитал», ООО «Клим», ООО «Инвестактив» и ООО «КапиталСтрой». Как считают участники рынка, все эти фирмы могут быть связаны с Александром Панкратовым. Благодаря усилиям арбитражного управляющего и других кредиторов, арбитражный суд разобрался в ситуации и вынес отказ участникам сомнительной сделки.

Фиктивный долг

Один из заговорщиков отправляет подельнику письмо, заверенное нотариусом, о том, что он переуступает несуществующую задолженность потенциальной жертвы. Тот, тоже через нотариуса, переуступает эту сумму третьему физлицу, который, в свою очередь, приходит в суд, просит заблокировать счета компании, парализовав ее деятельность, а потом требует от жертвы выполнить его условия.

Предположительно, похожая ситуация произошла с ООО «Клим» и несколькими его сотрудниками, которые обратились с иском против структуры ГК «Ренова». После проверок оказалось, что долгов на самом деле не существует.

Одним из тех, кто принимал в этом участие, стал начальник охраны фирм Панкратова Вячеслав Николаев. Именно он, как рассказывает собеседник в силовых структурах, пришел в суд. Но его претензии были признаны несостоятельными.

Третья схема затрагивает городскую инфраструктуру. О ней журналисты сейчас готовят отдельный материал.

По данным газеты «Аргументы и Факты», по установленным правоохранительными органами фактам сейчас проводятся проверки, а также может решаться вопрос о возбуждении уголовных дел. Добавим, что в базах данных фамилия Панкратова фигурирует в контексте уголовных дел по факту неуплаты налогов.

Новый конфликт

Между тем еще одна конфликтная история с участием Александра Панкратова вышла в публичную плоскость. В центре конфликта — участок на ул. Ленина, 8, где сейчас один из застройщиков возводит жилой комплекс. Панкратов обратился в ГУ МВД РФ по Свердловской области с заявлением, в котором указал, что предприниматель Олег Гусев, с которым они входили в состав учредителей общей компании, без его ведома в 2018 г. по заниженной цене продал площадку другой компании, которая также может быть связана с Гусевым.

По информации Ura.ru, параллельно Панкратов попросил «силовой поддержки» у неких структур, для чего в сентябре посетил Грозный. Издание пишет, что на этой неделе в Екатеринбург прилетели эмиссары из Чечни, чтобы встретиться с Гусевым и Панкратовым и принять участие в согласовании дальнейших действий.

Панкратов подтвердил, что в сентябре летал в Чечню, но отметил, что его визит был связан с желанием увидеть друзей. При этом он заявил, что «спор с Олегом [Гусевым] не выходит за рамки правового поля», и что он «не приглашал в Екатеринбург эмиссаров». Олег Гусев оказался недоступен для комментария.

DK.RU продолжает следить за развитием конфликта.