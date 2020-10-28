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Стартовал прием заявок на конкурс «Серебряный Лучник» – Урал

Стартовал прием заявок на конкурс «Серебряный Лучник» – Урал
Иллюстрация: Премия «Серебряный Лучник» – Урал»

Ежегодная региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал пройдет уже в девятый раз. Заявки принимаются до 21 декабря 2020 года.

Подать заявку на участие можно на сайте luchnik-ural.ru

Участвовать в конкурсе могут проекты, реализованные в 2020 году на территории Уральского федерального округа. Выдвижение происходит по инициативе заказчика, исполнителя, авторского коллектива или экспертной группы при условии обладания правами на заявленный проект.

Правила не ограничивают масштаб и формат проектов, поэтому в число конкурсных работ могут попасть как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или события (например, продвижение в интернете или организация пресс-тура), так и комплексные медиа-кампании, программы и стратегии.

Заявки принимаются в восьми номинациях: «Благотворительность», «Корпоративная социальная ответственность», «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Антикризисные коммуникации в период пандемии» (новая номинация, введена на один сезон).

Гран-при за лучший проект в области развития общественных связей в УрФО получит абсолютный лидер по количеству баллов после публичной защиты всех проектов из шорт-листа региональной премии. Обладатель гран-при автоматически попадает в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Этот год был сложным для коммуникационной отрасли. Конфигурация проектов менялась на ходу, мы в считанные дни научились переводить в онлайн процессы, которые раньше считались исключительно офлайновыми. Уверена, что благодаря внешним вызовам у многих появились новые механики. Возможно, у нас будет меньше заявок, чем в прошлом году, но мы точно увидим другой уровень профессионального мастерства, — говорит исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» – Урал Елена Гудыно.

Справка

 
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 23 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 3 500 проектов. «Серебряный Лучник» – Урал проводится с 2012 года. За это время в региональном конкурсе участвовали более 650 проектов, 10 из них стали финалистами Национальной премии «Серебряный Лучник».
 

 

Автор: Гринина Ирина
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