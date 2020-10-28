«Пожить для себя». Екатеринбург вошел в топ-3 городов, где не хотят заводить детей

Среди жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 42 лет 38% женщин и 64% мужчин не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет. Причин несколько.

Екатеринбург вошел в топ-3 российских городов, жители которых не планируют заводить детей. К таким выводам пришли исследователи агентства Zoom Market.

Первую тройку составили Москва, Екатеринбург и Краснодар. Также не спешат заводить детей жители Новосибирска, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Казани, Омска и Владивостока.

В агентстве уточнили, что опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 22 городах России. Общая выборка 2 640 респондентов. Коммерческий директор агентства Андрей Штыров рассказал:

Среди бездетных респондентов в возрасте от 18 до 42 лет 38% женщин и 64% мужчин не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет.

Главными причинами, по которым респонденты не хотят заводить детей, стали: желание пожить для себя — так ответили 36% опрошенных, еще 22% респондентов заявили об отсутствии партнера или супруга, 18% участников опроса отметили, что не спешат заводить детей из-за квартирного вопроса, 13% — заняты построением карьеры, остальные сослались на нестабильную финансовую ситуацию и проблемы со здоровьем.

Ранее DK.RU рассказывал, что, по данным Росстата, в ближайшие годы население России сократится более чем на 10 млн человек. Директор Института демографии, доктор экономических наук Анатолий Вишневский отмечал, что демографические проблемы грозят России не потому, что семьи не торопятся заводь детей, а потому что в стране сокращается число женщин в возрасте от 20 до 35 лет:

В 2002–2003 годах число женщин в возрасте от 15 до 50 лет было самым большим за всю историю России — 40 млн. К 2035 году оно снизится примерно до 31 млн. Особенно важно число женщин в наиболее активных материнских возрастах — от 20 до 35 лет. Оно было максимальным в 2010–2011 годах — 17,5 млн, к концу 2020-х годов останется примерно 11 млн — сокращение на 35-40%. Как можно при таком сокращении числа потенциальных матерей ожидать роста числа рождений? При этом поколения российских женщин не воспроизводят себя в нужном количестве начиная еще с поколения 1910 года рождения.

О сокращении населения России и возможных проблемах из-за этого говорила и директор компании «HR-Лидер» Ольга Чебыкина. По ее словам, ежегодно объем физически трудоспособного населения России будет сокращаться в среднем на 700 тыс. человек: