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Каждая пятая компания в России не сможет расплатиться по налогам

Каждая пятая компания в России не сможет расплатиться по налогам
Иллюстрация: Pixabay.com

«Компаниями совершались действия, которые привели к формированию налоговой базы, но поставщики и клиенты задерживают оплату за оказанные услуги или поставленные товары». Как им избежать санкций ФНС?

#НОВОСТИ

19% российских компаний в ближайшее время не смогут платить налоги из-за финансовых проблем, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок. Проблема связана в том числе с окончанием срока действия отсрочек по налоговым платежам, объявленным весной — то есть бизнесу придется платить не только за текущие, но и за прошедшие периоды. 

Весной, когда была объявлены антикризисные меры помощи бизнесу и гражданам, налоговой поддержкой малый и средний бизнес, а также самозанятые, воспользовались в 117 500 случаев. Но с 1 октября перестали действовать или вскоре закончатся целый ряд антикризисных мер, в том числе беспроцентные кредиты на зарплату и льготные кредиты под 2% для предприятий из пострадавших отраслей, кредитные каникулы для субъектов МСП, налоговые каникулы, отсрочки по платежам для арендаторов государственного и муниципального имущества. Продлен только мораторий на банкротство для компаний из пострадавших отраслей. 

При этом многие компании столкнулись со неплатежами со стороны поставщиков и клиентов. 

Компаниями совершались какие-то действия, которые привели к формированию налоговой базы, но поставщики и клиенты задерживают оплату за оказанные услуги или поставленные товары. В итоге у компании возникают обязательства по уплате налогов, а платить их нечем, — говорит эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются компании среднего бизнеса, которые не получили поддержки от государства и у которых меньше шансов получить заемное финансирование, поясняет эксперт. Причем, по его оценкам, среди предприятий с оборотом от 1 млрд руб. с проблемами столкнутся гораздо больше 19%.

В пресс-службе Минфина напомнили, что по отсроченным налоговым платежам предусмотрена возможность погашать их равными долями в течение года, чтобы способствовать сокращению рисков неплатежей. 

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В целом бизнесу достаточно сложно получить предусмотренные Налоговым кодексом отсрочки и рассрочки налоговых платежей, указывают эксперты. Обратиться за индивидуальными льготами компании могут, если отчетность показывает значительное снижение доходов в этом году относительно 2019 г., и для получения отсрочки более чем на полгода может потребоваться обеспечение. В итоге таким инструментом пользуются не более 1% компаний, тогда как сейчас было бы логично сделать его общедоступным, считает г-н Саськов.

Автор: Андрей Пермяков
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