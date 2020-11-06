Как остаться в плюсе при любом поведении рынков?

Банковский вклад и покупка валюты стали привычными способами сохранить свои деньги для многих россиян, однако только этого недостаточно. Что еще сделать, чтобы сберечь свои деньги?

В периоды нестабильности не лишним будет доверить заботу о своих накоплениях профессиональному управляющему, считает Наталья Цимахович, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Екатеринбурге. В беседе с DK.RU она рассказала о всех плюсах доверительного управления.

Наталья Цимахович, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал»:

— Те, кто хранит накопления в долларах и евро, чувствует себя более уверенно. С точки зрения диверсификации вложений это совершенно правильная стратегия. Тем более что на длинном горизонте (10 лет и дольше) курсы иностранных валют к рублю, как правило, растут. Но при этом, просто обменивая рубли на валюту, человек не защищается от других рисков. Во-первых, курсы евро и доллара могут также показывать разнонаправленное движение, а, во-вторых, покупательная способность любых денег со временем только снижается.

Сама по себе покупка долларов и евро еще не приносит дохода. В периоды же падающих ставок разместить свои сбережения становится весьма проблематично. Многие банки существенно снизили доходность вкладов в иностранной валюте.

Конечно, если у инвестора достаточно свободного времени и есть соответствующие знания, можно попробовать разместить часть сбережений на фондовом рынке. Покупка еврооблигаций с точки зрения доходности выглядит более интересной, чем вклад в банке, а потенциальный заработок на рынке акций может существенно увеличить капитал. Но не стоит забывать при этом, что инвестиции на фондовом рынке всегда сопряжены с риском. И чем выше результат, на который рассчитывает человек, тем выше вероятность потерять деньги.

Все зависит от правильного выбора бумаг, диверсификации вложений и хеджирования инвестиционных рисков. Всю эту работу может выполнить профессиональный управляющий. Он возьмет на себя роль помощника в инвестировании. При этом управляющий заинтересован в доходе инвестора — от этого зависит его комиссия.

Профессионал не просто возьмет на себя заботу о сбережениях, но и подберет продукты и стратегии, подходящие для решения индивидуальных задач доверителя. Например, если человеку требуется постоянный доход, это могут быть стратегии в облигациях. При желании вложить часть денег в технологические компании, акции которых в последнее время значительно обогнали рынок, то это могут быть биржевые фонды или стратегия ДУ, которая предполагает размещение активов в недооцененные рынком бумаги IT-сектора. Это наиболее популярные стратегии среди состоятельных клиентов в последнее время.

Доверительное управление позволяет инвестировать в широкий спектр разных активов, оно включает в себя сотни разных стратегий и продуктов. Это могут быть вложения в разных валютах или инвестиции в золото или недвижимость. Все это позволит не просто обеспечить сохранность денег, но и получать доход практически при любом развитии ситуации на рынке.