Чем ответили пандемии производители цемента

Каждая российская компания так или иначе была вынуждена приспосабливаться к коронавируснным вызовам в этом году. Опыт SLK Cement доказывает: даже в пандемию можно найти точки роста.

Одному из ведущих производителей цемента в УрФО — компании SLK Cement — в определенной мере повезло. В борьбе с распространением коронавирусной инфекции предприятие опиралось на опыт материнской компании (SLK Cement является частью компании Buzzi Unicem в составе Восточного Дивизиона Дюккерхофф, прим.ред.) и сумело не останавливать технологические процессы на производственных площадках даже при условии перевода части сотрудников на удаленную работу.

Надо отметить, SLK Cement выпускает до 60% от общего объема цемента, производимого в УрФО. Такие мощности позволили компании сформировать финансовую подушку безопасности, поддержать материально своих сотрудников и выделить на мероприятия по снижению риска распространения COVID-19 более 12 млн рублей (и это только с марта по май 2020 года, прим.ред).

Эти средства пошли на создание удаленных рабочих мест, закуп бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты, бактерицидных ламп, устройств для обработки рук, тестирование сотрудников на наличие антител. Кроме того, в компании были пересмотрены рабочие графики, чтобы сотрудники могли передавать друг другу смены без личного контакта, введено ограничение на командировки. Также были обеспечены условия безопасной перевозки сменного персонала автобусами и организована взаимозаменяемость персонала в смене. Так, например, при риске больничных или карантина сотрудников на ключевых позициях (машинист вращающейся печи, машинист сырьевой мельницы и т.д.) их обязанности могли исполнять помощники.

Но и это еще не все. В компании прижились новые практики, которые показали высокую эффективность в борьбе с распространением коронавирусной инфекции:

Формирование оперативного штаб по предупреждению распространения COVID-19;

Контроль за соблюдением мер повышенной санитарной безопасности посредствам внутренних аудиторов;

Добровольное тестирование сотрудников на COVID-19;

Организация внутрикорпоративной «горячей линии» по вопросам профилактики распространения COVID-19;

Разработка правил дистанционной работы для сотрудников, выполняющих свои обязанности удаленно.

В SLK Cement позаботились и о безопасности сообществ в регионах присутствия компании. Так, к примеру, для работников ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Коркино» Челябинской области были закуплены антисептики и медицинские маски на сумму более 1 млн руб. Для предприятий, осуществляющих внутригородские и межмуниципальные пассажирские перевозки в Свердловской области, г. Сухой Лог, была предоставлена автоспецтехника для проведения санитарной обработки и уборки улиц. Кроме того, компания оказала помощь Сухоложской районной больнице и приобрела четыре прикроватных монитора, позволяющих врачам контролировать важнейшие функции жизнеобеспечения пациентов.

Основной трудностью для предприятия стал перевод сотрудников на «удаленку», но руководство компании оперативно разработало правила дистанционной работы, которые позволили сотрудникам сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Компания не только не стала сокращать собственные расходы на выплату заработной платы, а, напротив, внедрила дополнительную финансовую помощь для сотрудников. Так, бонусные выплаты в размере 5 ты. руб. получили сотрудницы с маленькими детьми и отцы-одиночки, воспитывающие детей без матери. На сотрудников из этих категорий легла дополнительная нагрузка, связанная с обеспечением семейного быта, сопровождением онлайн-обучения школьников и организацией детского досуга.

Пандемия не помешала SLK Cement проиндексировать уровень заработной платы работников на сумму выше официального уровня инфляции и сохранить выплаты квартальных премий в полном объёме.

Своевременные меры поддержки были предприняты не только в отношении сотрудников компании, но и клиентов — им были предоставлены кредитные линии на приобретение цемента. Для упрощения отгрузки заказов в регионах присутствия SLK Cement были созданы буферные запасы цемента. Положительно на отношениях с клиентами сказалось и внедрение цифровой платформы CRM, которая поспособствовала мобилизации службы продаж.

Надо отметить, что переход на цифровую платформу CRM — лишь один из шагов по пути глобальной цифровизации компании. SLK Cement продолжила внедрение системы электронного документооборота (ЭДО). Перевод внутренних процессов в цифровой формат позволил избежать рутины в ходе согласования договоров и оперативно реагировать на заявки и отгрузки. На протяжении нескольких лет на всех предприятиях SLK Cement применяется современная информационная система администрирования бизнес-процессов SAP — передовые IT-решения способствовали эффективности взаимодействия с клиентами и сохранению высокого уровня сервиса в период пандемии.

Таким образом, общим трендом работы компании SLK Cement стал перевод бизнес-процессов в цифровое пространство. Эта тенденция сохранится в будущем и поможет компании в дальнейшем усиливать свои позиции, повышая клиентоориентированность, уровень сервиса, в том числе и в отношении разработки новых продуктов, которые будут предвосхищать ожидания потребителей.

Пандемия стала для SLK Cement своеобразной точкой роста. Сегодня, когда ввиду коронавируса платежеспособность населения стала значительно ниже, компания смещает акцент с жилищного строительства в сторону реализации проектов дорожного и инфраструктурного развития, которые инициирует государство.