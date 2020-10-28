Москва приняла решение, кто возглавит Центр управления регионом в Свердловской области

Новое ведомство будет отслеживать все недовольные обращения граждан. Причем речь идет не только об официальных обращениях, но и постах в социальных сетях и мессенджерах.

Глава аппарата городской администрации Екатеринбурга Илья Захаров одобрен руководством АНО «Диалог» на должность руководителя Центра управления регионом, об этом ЕАН сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Приказ о назначении должен быть подписан до конца недели.

Ранее власти Свердловской области отмечали, что они не принимают решение о назначении руководителя ЦУР, а лишь рекомендуют кандидата на эту должность, окончательное решение о назначении принимает Москва.

На данный момент вице-мэр Илья Захаров исполняет свои обязанности в администрации города. Напомним, что Илья Захаров с 2019 г. является главой аппарата администрации Екатеринбурга. Как рассказывал DK.RU, ранее на протяжении почти 12 лет чиновник возглавлял избирком Екатеринбурга.

Что касается Центра управления регионом (ЦУР), то поручение о его создании дал Владимир Путин. Такие центры будут созданы по всей стране до 1 декабря 2020 г. Их задачей станет мониторинг недовольных обращений жителей региона, которые касаются самых разных вопросов: очередей в садике, проблем с бесплатной медициной, ремонтом дорог и прочего.

Оперативно выявлять проблемы будут не только с помощью анализа официальных обращений в региональные органы администрации, но и с помощью мониторинга социальных сетей, мессенджеров, а также СМИ. Известно, что власти Свердловской области разместят центр управления регионом (ЦУР) в Екатеринбурге в здании на Московской, 11.