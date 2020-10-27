В Екатеринбурге растет спрос на арендное жилье, а цены на него стоят на месте

С прошлого октября спрос на аренду квартир в столице Среднего Урала увеличился на 49%. Это больше, чем в целом по России: в стране этот показатель на уровне 31%.

Данными о рынке арендного жилья поделились аналитики Авито Недвижимость. По их оценкам, в России спрос на жилые объекты в найм последние три месяца уверенно рос и достиг уровня в 75%. В годовом выражении показатели меньше — 31% для всей страны и 49% для Екатеринбурга.

Как рассказали в Авито Недвижимость, повышение спроса наблюдалось во всех сегментах рынка жилья. Так, студии стали востребованнее на 56%, однокомнатные квартиры — на 36%. Интерес потребителей к «двушкам» вырос на 22%, к «трешкам» — на 14%.

Спрос вырос даже на сложные для аренды многокомнатные квартиры формата «4+» — на 15%, — прокомментировали в компании.

При этом, несмотря на набирающую обороты популярность студий, пальму первенства в структуре спроса россиян продолжают уверенно удерживать однушки — в III квартале 58% потенциальных арендаторов искали для аренды именно этот вариант. 28% от общего спроса принадлежало двухкомнатным квартирам, а на долю прочих конфигураций жилья пришлось меньше 14%.

В первую очередь, востребованность однокомнатных квартир связана с самой низкой средней ценой — 14 740 руб. в месяц по итогам III квартала. Любопытно, что студии, зачастую имеющие меньший метраж, сдаются немного дороже — в среднем за 15 510 рублей в месяц, — рассказал Руслан Закирьянов, руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

Он отмечает, что такая цена на студии объясняется тем, что это, как правило, более новый тип жилья, расположенный в более качественных объектах.

Что касается предложения, то оно, как и спрос, продемонстрировало рост — +5% в годовом выражении. Количество объявлений значительнее всего увеличилось в студиях и квартирах с четырьмя и более комнатами. В данных категориях за последний год появилось на 29% и 16% больше объявлений о сдаче соответственно. Из-за роста спроса на недорогое жилье девелоперы все чаще проектируют дома со студийной планировкой квартир, которые зачастую приобретаются под сдачу.

А вот динамика цен в III квартале практически не изменилась — -1% по сравнению с прошлогодним уровнем в целом по России. В Екатеринбурге показатель остается на нулевом уровне. Рост стоимости жилья, по мнению аналитиков, сдерживается высоким уровнем предложения, общим снижением доходов россиян и наступившей второй волной пандемии. Возможно, цены на арендные объекты останутся прежними еще довольно долго.

В среднесрочной перспективе наметившийся рост цен на жилую недвижимость может привести к выходу арендных ставок из стагнации, однако этот эффект может быть сильно ограничен появлением на рынке квартир в новостройках, купленных в период действия низких ипотечных ставок и относительно низких цен на жилье, — резюмирует Руслан Закирьянов.

Впрочем, эксперты говорят о том, что за последние месяцы цена на продаваемую недвижимость подросла — это связано с введением льготной ипотеки. Как рассказывал DK.RU, аналитики Национального рейтингового агентства подсчитали, что к середине октября квартиры в новостройках Москвы подорожали в среднем на 10% по сравнению с концом апреля, в Санкт-Петербурге — на 17%, в регионах — в среднем на 7%. До конца года прогнозируется подорожание жилья еще на 3-5%,