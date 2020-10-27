Дистанционное образование: каким оно должно быть в XXI веке?

СберУниверситет провел V международную конференцию «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности», посвящённую возможностям трансформации сферы образования.

В конференции, организованной совместно с Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) и благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», приняли участие более 5 тысяч участников из 16 стран.

Открыл мероприятие председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Цифровая трансформация Сбербанка была бы немыслима без созданной в Сбере системы профессионального образования, без персональных траекторий развития наших сотрудников. Мы выбрали образование своим стратегическим приоритетом и считаем своим долгом способствовать развитию в нашей стране образования нового уровня, помогая внедрять цифровые образовательные платформы в школах и вузах, давая возможность осваивать новые востребованные профессии в любом возрасте. Применение успешных инноваций в образовании в масштабах страны станет драйвером её конкурентоспособности на мировой арене, — сказал он.

В ходе дискуссии эксперты обсудили, как изменились образовательные технологии и практики преподавания в период пандемии, какие барьеры возникли у корпоративного сектора и учреждений среднего и высшего образования. Спикеры поделились опытом преодоления возникших сложностей и своими наблюдениями за ростом востребованности конкретных навыков и умений, которые стали особенно цениться в новых условиях.

В этом году в системах образования всех стран мира сложилась беспрецедентная ситуация. Потребовалась не только быстрая перестройка на онлайн-формат, резко изменился спрос на разные типы программ, повысились требования к эффективности обучения в условиях оптимизации бюджетов и образовательных организаций, и компаний. Освоение активных методов обучения в онлайн, запуск новых востребованных программ привёл в СберУниверситете к росту более чем в два раза числа завершивших обучение в III кв. по сравнению с I кв. этого года, — отметил и. о. ректора, проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета Игорь Баранов.

Ряд экспертов отметили, что методология и владение технологиями стали ключевыми сдерживающими факторами перевода программ в онлайн не только в корпоративном секторе и университетах. Большой интерес участников вызвала тема школьного образования и тех педагогических практик, которые способны помочь учителям преобразовать программные модули наиболее оптимальным образом с сохранением качества и высокого уровня вовлечённости учеников в процесс обучения.

Весной мы прошли достаточно тяжёлый период локдауна, самый большой стресс пришёлся на сферы здравоохранения и образования. Мы обратились в этот период к новым непривычным практикам и сейчас можем оценить их эффективность. Опыт Сбера подтвердил первоначальную гипотезу, что полностью дистанционное образование не даёт тех результатов, к которым стремятся все участники образовательного процесса. При этом мы понимаем, что применение опережающего контента, персонализированной педагогики невозможно без цифровых решений, без участия открытого рынка, когда бизнес и представители разных образовательных организаций применяют свои ресурсы для создания лучшего контента и развития лучших практик, — рассказала вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова.

Запись трансляции конференции доступна по ссылке.