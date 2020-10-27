СКБ-банк внедряет офисы «легкого формата»

Клиенты банка смогут самостоятельно проводить необходимые операции в банкоматах с полным циклом самообслуживания. В этом и заключается суть офиса «легкого формата».

Об этом сообщил председатель правления ПАО «СКБ-банк» Денис Репников. Спикер добавил, что для реализации этой идеи СКБ-банк полностью обновит банкоматную сеть. До конца года в офисах СКБ-банка будут установлены современные модели банкоматов, в которых реализован практически весь банковский функционал. Клиент сможет проводить в них все те же операции, что и в мобильном банке. А если понадобится консультация, есть возможность обратиться к операционисту, который при необходимости проконтролирует выполнение любой операции.

При этом у СКБ-банка объединенная сеть банкоматов с банками ФК «Открытие» и Альфа-Банком. Размер парка устройств составляет более 6000 банкоматов, обслуживаться в них можно по тем же тарифам, что и в устройствах СКБ-банка.