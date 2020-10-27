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СКБ-банк внедряет офисы «легкого формата»

СКБ-банк внедряет офисы «легкого формата»
Иллюстрация: DK.RU

Клиенты банка смогут самостоятельно проводить необходимые операции в банкоматах с полным циклом самообслуживания. В этом и заключается суть офиса «легкого формата».

Об этом сообщил председатель правления ПАО «СКБ-банк» Денис Репников. Спикер добавил, что для реализации этой идеи СКБ-банк полностью обновит банкоматную сеть. До конца года в офисах СКБ-банка будут установлены современные модели банкоматов, в которых реализован практически весь банковский функционал. Клиент сможет проводить в них все те же операции, что и в мобильном банке. А если понадобится консультация, есть возможность обратиться к операционисту, который при необходимости проконтролирует выполнение любой операции.

При этом у СКБ-банка объединенная сеть банкоматов с банками ФК «Открытие» и Альфа-Банком. Размер парка устройств составляет более 6000 банкоматов, обслуживаться в них можно по тем же тарифам, что и в устройствах СКБ-банка.

Справка

 
ПАО «СКБ-Банк» — крупный региональный финансовый институт, один из крупнейших по показателям в Свердловской области. Основные направления деятельности — потребительское кредитование, работа на рынке ценных бумаг и обслуживание корпоративных клиентов.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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