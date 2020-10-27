Евгения Зиновьева, бьюти-блогер и основатель студии красоты Kudri Brovi, живет в «Башне Исеть». Девушка признается, в этом месте ничто не мешает ей наслаждаться окружающим миром.

Очень важно, чтобы внутреннее ощущение человека совпадало с локацией, в которой он живет и работает. В диссонансе с самим собой невозможно создать нечто прекрасное и глобальное. Евгения Зиновьева это понимает, поэтому для жизни выбрала такую площадку, которая бы максимально соответствовала ее эстетическому восприятию мира.

«Я живу в «Башне Исеть», и это место меня очень вдохновляет. Я эстет, и для меня важно, что и кого я вижу утром, днем, вечером, что меня окружает, какие вокруг меня ароматы и т.д. Это один из немногих домов в Екатеринбурге, где я могу чувствовать себя хорошо и органично. Мне здесь хорошо», — рассказывает она.

Для человека, который создает красоту, очень важно, чтобы взгляд ежедневно соприкасался с красивыми вещами. Евгения признается, то, что каждое утро предстает ее взору в «Башне Исеть» — настоящий рай для эстета. Восходы и закаты с высоты Башни видно замечательно.

Это самый центр города, но он спокойный. Я чувствую, что это место полностью соответствует моей сущности, — добавляет основатель Kudri Brovi.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ценят в «Башне Исеть» филантроп и просветитель Мария Зашляпина и мастер мужской стрижки Алексей Дубовик.

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