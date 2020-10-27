Выйти из пандемии победителем. Как льготы ТОСЭР стимулируют развитие производств

Бизнес, работающий на территориях опережающего развития в закрытых городах, смог избежать остановки работы. Как льготы ТОСЭР помогают компаниям развиваться и кому особенно выгодно там работать?

Согласно анализу «Атом-ТОР», бизнес, работающий сегодня на территориях опережающего развития, успешно справляется с кризисом, вызванным замедлением экономики из-за пандемии COVID-19. Компании, заключившие с «Атом-ТОР» соглашение о ведении деятельности на ТОСЭР, чтобы реализовать новые проекты с использованием налоговых льгот и административных преференций, избежали угрозы экономических убытков. Абсолютное большинство проектов продолжают эффективно развиваться согласно заявленным бизнес-планам, создавая новую инфраструктуру и рабочие места. Ни одно предприятие не остановило производственный цикл, а 15% компаний удалось нарастить темпы выпуска продукции.

Более того, за период пандемии COVID-19 на территориях опережающего развития, где сегодня работает УК «Атом-ТОР», появилось восемь новых резидентов с общим объемом заявленных инвестиций порядка 1,2 млрд руб. Выход данных производств на проектную мощность предполагает сознание более 500 новых рабочих мест.

Как льготы, введенные государством для стимулирования экономики ЗАТО и моногородов, помогают бизнесу выживать и развиваться в трудные времена? Каким компаниям особенно выгодно работать на ТОСЭР? Что нужно знать о льготах и преференциях, применяемых на ТОСЭР, чтобы использовать их в полной мере?

3 ноября 2020 г. состоится стратегическая онлайн-сессия для предпринимателей «ТОСЭР как драйвер развития территорий», где эксперты ответят на эти и другие вопросы. К участию приглашены представители госкорпорации «Росатом», управляющей компании «Атом-ТОР», администрации ЗАТО Железногорск, правительства Красноярского края, бизнес-объединений, институтов поддержки предпринимательства, а также действующие резиденты.

Более полную информацию о стратегической онлайн-сессии и условиях участия можно получить в УК «Атом-ТОР» по почте pr@atomtor.ru, на сейте www.atomtor.ru и на страничке «Атом-ТОР» в Фейсбук. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

АО «Атом-ТОР» определено решением правительства Российской Федерации как управляющая компания территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданными в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены предприятия государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».