Антон Шипулин лишился олимпийского золота

Его партнера по сборной России, биатлониста Евгения Устюгова, признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого свердловский лыжник лишился звания олимпийского чемпиона.

Решение об аннулировании итогов олимпийских соревнований, на которых за сборную России выступал Евгений Устюгов, принял Спортивный арбитражный суд (CAS ADD). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Панича, представляющего интересы Устюгова.

У Устюгова забрали все награды за период с 24 января 2010 г. до конца сезона 2013/14. В итоге сборная России также лишилась наград: командной бронзы за эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командного золота, полученного в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Впрочем, решение еще могут пересмотреть.

Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня, — заявил адвокат Устюгова.

Поскольку наград лишилась вся сборная, Антон Шипулин также остался без звания олимпийского чемпиона.

Напомним, Евгения Устюгова заподозрили в употреблении допинга в мае 2017 г., через три года после завершения карьеры. Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование. В начале 2020-го встал вопрос об аннулировании спортивных наград Устюгова. Уже тогда Антон Шипулин прокомментировал ситуацию с возможным лишением его и всей российской сборной олимпийского звания.

Я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте, — написал тогда Антон Шипулин в своем инстаграм-аккаунте.

Отметим, сейчас Антон Шипулин является депутатом Госдумы от Свердловской области и руководителем благотворительного фонда. Несколько дней назад он был выбран президентом Федерации биатлона Свердловской области.

Хочу сразу же расставить все точки над «i». Работа в парламенте и фонде занимала и будет занимать большую часть моего времени, но я чувствую в себе силы заниматься также и развитием биатлона в Свердловской области. Номинальным руководителем федерации я не буду, совесть бы не позволила. Решение обдуманное и взвешенное. Уверен, мне хватит сил, времени, опыта и способностей, чтобы совмещать все эти три направления. Отмечу, что руководить федерацией биатлона в нашей области я буду на общественных началах, то есть без зарплаты, — прокомментировал Шипулин свое назначение.

Ранее DK.RU рассказывал о неприятной ситуации, которая возникла в благотворительном фонде, возглавляемом спортсменом. Антон Шипулин заявил, что подозревает бывшего директора Фонда Викторию Щелкову в растрате денег, предназначавшихся для помощи детям с онкологическими заболеваниями.