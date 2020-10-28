Счастье, которое можно купить за деньги. Как живут дети, победившие онкологию

Самое страшное, с чем может столкнуться взрослый, — тяжелая болезнь своего ребенка. На спасение жизни и здоровья маленького человека идут все моральные и материальные ресурсы.

С 2011 г. в Екатеринбурге проводится одно из самых значимых благотворительных событий в России — «Екатерининская ассамблея». Средства, собранные в ходе аукциона, идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. В этом году «Екатерининская ассамблея» пройдет уже в 10-й раз. В честь юбилейного мероприятия DK.RU вместе с учредителем проекта — Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) — решили вспомнить, как собранные ранее деньги изменили судьбы конкретных детей.

Перенесемся в 2016 год. Тогда благополучателем «Екатерининской ассамблеи» стал фонд «Подари жизнь». В ходе аукциона и главного благотворительного вечера, организованного СОСПП, на нужды Фонда было собрано 11,7 млн руб. Средства направили на организацию референс-центра по ранней диагностике и лечению лейкозов у детей на базе ОДКБ №1 в Екатеринбурге.

Областная детская клиническая больница №1 в Екатеринбурге является одним из важнейших центров детской гематологии и онкологии в стране. Здесь проводится большинство видов современного противоопухолевого лечения, работают лаборатории, осуществляющие практически весь спектр диагностических исследований. Но екатеринбургская больница не имеет возможности бесплатно проводить лабораторные исследования для «сторонних» клиник. Поэтому большинство детей, проживающих за пределами Свердловской области, не могут получить полноценную и своевременную диагностику.

Мы делаем все возможное, чтобы дети, которым нужна трансплантация костного мозга, могли своевременно получить ее у себя дома, не уезжая за тысячи километров. На средства «Екатерининской ассамблеи» нам удалось превратить трансплантационное отделение ОДКБ № 1 в центр федерального значения, где помогают не только жителям Екатеринбурга и области, но и детям из других регионов. Только представьте: почти тысяча российских детей ежегодно нуждается в трансплантации костного мозга, но только 70% получает необходимое лечение. Основная причина — банальная нехватка клиник, — рассказывает директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

Надо понимать, что создание и оснащение трансплантационных центров стоит очень дорого: для них необходимо высокоточное дорогостоящее оборудование, квалифицированные врачи, лекарства, говорит Владимир Власов, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, член попечительского совета «Екатерининской ассамблеи».

Проблема раковых заболеваний у детей стоит достаточно остро. Не секрет, что в нашей области ежегодно выявляется до 150 онкобольных детей. Часть из них получает помощь в рамках региональных программ, но есть незакрытые нужды, которые и помогают решать средства «Екатерининской ассамблеи». Участие в «Екатерининской ассамблее» для фонда «Подари жизнь» стало отличным шансом сделать трансплантацию костного мозга для детей Урала и других регионов страны более доступной, — продолжает Владимир Власов.

Добавим, что средства, выделенные благополучателю «Екатерининской ассамблеи»-2016, пошли не только на сиюминутную помощь детям, но и на их дальнейшую реабилитацию. Екатерина Шергова с нескрываемым трепетом и волнением вспоминает двух подопечных Фонда, которым удалось помочь в тот год.

Андрею из маленького поселка в Свердловской области диагностировали апластическую анемию — заболевание, при котором костный мозг по неизвестной причине перестает нормально вырабатывать новые клетки крови. Андрею срочно требовалась трансплантация донорского костного мозга. У мальчика нет родных братьев и сестер, поэтому для него был начат поиск генетически совместимого неродственного донора. Это очень дорогая процедура, которую удалось запустить как раз на средства «Екатерининской ассамблеи». Андрею повезло — ему сделали трансплантацию, и сегодня у него все замечательно. Он учится в училище на программиста, активно общается со сверстниками, а ведь раньше он был вынужден учиться на дому, — рассказывает директор фонда «Подари жизнь».

Еще одну подопечную Фонда — маленькую Настю — оперировали в Москве в 2018 г. На средства ассамблеи ей провели трансплантацию костного мозга и дальнейшее восстановление, ведь ей необходимо было беречься от инфекций. Сегодня девочка живет практически полноценной жизнью и совсем скоро собирается идти в первый класс общеобразовательной школы.