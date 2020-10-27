Усеченное меню и время работы. Рестораны сокращают все, что можно

В надежде сократить издержки и обязательные платежи, рестораторы сокращают меню, откладывают введение новых блюд, а время работы регулируют в зависимости от того, сколько людей на улицах.

Российские рестораторы заявили, что сокращают время работы и меню из-за пандемии коронавируса. Такие перемены позволяют сократить затраты на оплату труда и коммунальные платежи, пояснили представители бизнеса «Коммерсанту».

Например, в сети Prime уже начали корректировать время работы ресторана, подстраиваясь под локальный трафик. Представитель компании Мария Лошкова уточнила также, что в связи с пандемией было решено отсрочить обновление меню.

В «Росинтер Ресторантс» (управляет сетями IL Patio, «Планета Суши», «Шикари», TGI Fridays) рассказали, что теперь некоторые рестораны открываются раньше, а в местах, посещаемых в основном вечером, время открытия сдвинули на более позднее. Такие изменения позволяют компании регулировать две статьи расходов: фонд оплаты труда и коммунальные платежи.

По словам резидента холдинга Маргариты Костеевой, пандемия изменила портрет среднего потребителя, теперь в заведения люди приходят меньшими компаниями и проводят там меньше времени. Также в кафе и ресторанах почти нет туристов, а до пандемии они составляли значительную часть гостей.

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Ресторатор Александр Раппопорт (управляет ресторанами «Воронеж», «Dr. Живаго», «Белуга») рассказал, что его ресторан Cook`kareku, ранее открытый круглосуточно, сейчас работает в сокращенном графике.

Заведения холдинга RESTart Vasilchuk Brothers, в который входят Vasilchuki Chaihona № 1, фуд-молл «Депо», Burger Heroes, пока продолжают работать в привычном режиме, но меню в них сокращено на 30%, рассказал владелец Алексей Васильчук.

В Ginza Project Moscow, группе «Шоколадница», «Андерсоне», «Тануки», KFC и «Даблби» сообщили, что сохранят режим работы и меню в привычном формате, если иного не потребуют власти.

Комментируя ситуацию, генеральный директор «InfoLine-Аналитики» Михаил Бурмистров пояснил, что многие рестораны сократили меню сразу после выхода с весеннего карантина. Он уточнил, что для того, чтобы выплатить долги поставщикам, общепиту пришлось сокращать издержки любыми способами, например, за счет работы в утреннее, вечернее или ночное время.

Напомним, Роспотребнадзор России рекомендовал губернаторам запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу заведений общепита с 23.00 до 6.00 часов.