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В России новый рекорд смертности от Covid-19. Санврачи ввели повсеместное ношение масок

В России новый рекорд смертности от Covid-19. Санврачи ввели повсеместное ношение масок
Автор фото: Gerd Altmann. Иллюстрация: Pixabay.com

Работу развлекательных заведений и общепита в ночное время фактически запретили, Роспотребнадзор обязал россиян носить маски в местах скопления людей, в лифтах и такси.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

За последние сутки в России обнаружено 16 550 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 844 человека, 320 скончались — это рекордный показатель за все время пандемии. Всего зафиксировано 1,547 млн заболевших, 26 589 умерших, 1,158 млн выздоровевших.

Среди новых случаев 4312 приходится на Москву, 721 заболевший зафиксирован в Санкт-Петербурге, 496 — в Московской области, 369 — в Нижегородской, 312 — в Архангельской, 311 — в Ростовской. Более 200 случаев зафиксировано в Свердловской, Воронежской, Иркутской и Ульяновской областях, Красноярском, Забайкальском, Алтайском краях, республиках Коми и Бурятия. 

10 дней подряд в России фиксируется более 15 тыс. заболевших. На фоне подъема заболеваемости ужесточаются ограничения. Так, Роспотребнадзор 27 октября ввел повсеместный масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Губернаторам рекомендовано запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу заведений общепита с 23 до шести часов. Правила вступают в силу с 28 октября. 

Пока не очень понятно, как это трактовать, тут довольно сложная ситуация. По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности невозможно разделить ресторан и клуб, где подается питание — формально у них одна и та же экономическая деятельность и они оба подпадают под категорию предприятий общепита, — говорит глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Ранее в Москве ввели систему с доступом в рестораны и бары по QR-кодам. По замыслу, это должно была помочь определить людей, контактировавших с заразившимся коронавирусом.
Автор: Андрей Пермяков
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