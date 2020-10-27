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Эпидемиологи ждут обострения пандемии коронавируса. Все закончится не ранее 2022 г.

Эпидемиологи ждут обострения пандемии коронавируса. Все закончится не ранее 2022 г.
Иллюстрация: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Если вдруг появится у нас чудесная вакцина, мы произведем ее в достаточном количестве и сумеем провакцинировать все население страны, что даже трудно себе представить — тогда закончится раньше».

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Заболеваемость коронавирусом в России, скорее всего, увеличится в феврале-марте, а летних показателей можно будет ждать только в середине следующего года. Как пишет РИА Новости, об этом сказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Чтобы пандемия Covid-19 ослабела, нужно чтобы большая часть людей стала невосприимчивой к вирусу, говорит эксперт. Помогут в этом антитела после перенесенной болезни, вакцинация, а также «клеточная» память лимфоцитов — она поможет справиться с вирусом даже при отсутствии антител.

По мнению эпидемиолога и инфекциониста Михаила Фаворова, 30 лет проработавшего в американском Центре по контролю заболеваемости (CDC, Centers for Disease Control, Атланта), пандемия будет продолжаться еще два года.  

В том виде, в каком она сейчас (пандемия закончится) — в 2022 г., если вдруг появится у нас чудесная вакцина и мы вдруг произведем ее в достаточном количестве на все население страны и вдруг сумеем провакцинировать все население страны, что даже трудно себе представить — тогда закончится раньше, — цитирует «Интерфакс» его заявление на онлайн-конференции в рамках форума OpenBio-2020.

Сейчас ни одна вакцина не прошла третью фазу испытаний, чтобы можно было говорить о ее эффективности, пояснил ученый. Он также считает «большой интригой» вопрос о том, будут ли вакцины на основе аденовируса, в том числе «Спутник V» российской разработки, защищать от Сovid-19.

Сейчас очевидных стран-лидеров по борьбе с коронавирусом нет, критерием может быть только достаточность коек для тяжелых больных, считает эксперт. 

О том, что ситуация с заболеваемостью остается сложной и говорить о победе над коронавирусом рано, сказал накануне и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он добавил, что из-за эпидемии доходы бюджета существенно сократились, в то время как понадобились дополнительные расходы на поддержку экономики и граждан. 

Автор: Андрей Пермяков
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