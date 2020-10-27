В Екатеринбурге открылся дилерский центр европейского автопроизводителя

Салон Авто-Лидер Opel работает с августа, однако официальное открытие состоялось в конце октября. Пока в салоне представлено три модели авто. С 2021 линейка расширится до девяти автомобилей.

Авто-Лидер Opel — первый и единственный на территории Свердловской области дилер этой марки. Модели, представленные в салоне на Космонавтов, 8, — немецко-французские: они созданы Opel под крылом Groupе РСА, куда также входят автобренды Peugeot и Citroën.

Пока покупателям предлагается три модели: кроссовер немецкой сборки Opel Grandland X, микроавтобус Zafira Life и коммерческий автомобиль Opel Vivaro. Отметим, что Zafira Life мало чем похожа на популярную ранее модель Zafira, которую Opel производил под крылом коцерна General Motors. Новая Zafira Life — микроавтобус, внешне и внутренне схожий с такими моделями французского автоконцерна, как Рeugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. Собирается он, так же, как указанные модели, на заводе РСА в Калуге. В России представлены только автомобили с автоматической коробкой передач, цена начинается от 2,5 млн руб.

Что касается Grandland X, это автомобиль полностью немецкой сборки. Он базируется на той же платформе, что Peugeot 3008. Кроссоверы производятся с одним типом привода — передним. Цена на модель начинается от 1,99 млн руб.

В планах у марки расширить модельную линейку до девяти автомобилей. Ближайшая новинка запланирована на начало 2021 г. — в продаже появится компактный кроссовер Opel Crossland. Отметим, что модели Opel, которые ранее были популярны в России, — Astra, Insignia, Corsa — продаваться в нашей стране не будут: права на них принадлежат GM.

Напомним, в 2015 г. бренд Opel, входивший в автоконцерн General Motors, ушел из России. Причиной стало падение продаж: по итогам 2014 г. они сократились на 20%. После этого марка перешла под крыло французского автопроизводителя. В конце 2019-го Groupе РСА заявила о возвращении Opel в нашу страну. Сейчас, судя по официальному сайту компании, в дилерской сети насчитывается 12 автосалонов — по три в Москве и Санкт-Петербурге, по одному в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Рязани, Нижневартовске и Нижнем Новгороде.