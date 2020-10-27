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Дешевые кредиты и наращивание госдолгов. Путин поручил подготовить новые меры поддержки

Дешевые кредиты и наращивание госдолгов. Путин поручил подготовить новые меры поддержки
Иллюстрация: PHhere.com

Льготные кредиты малому и среднему бизнесу, помощь детям алиментщиков и родителям детей в возрасте до 7 лет: какие поручения вошли в последние меры поддержки экономики и граждан.

#НОВОСТИ

Президент Владимир Путин утвердил ряд мер для поддержки бизнеса, семей с детьми и регионов, принятых по итогам заседания Госсовета, прошедшего еще 28 сентября. В частности, до 31 декабря 2021 г. продлится запрет на плановые проверки малых предпринимателей, за исключением налогового и таможенного контроля, а также контроля в финансово-бюджетной сфере. Не распространяется запрет проверок также на участников бюджетного процесса и деятельность с высоким риском для жизни и здоровья граждан. 

Поручено также снизить процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Банкам предоставят субсидии из федерального бюджета, чтобы возместить недополученный доход от займов МСБ, выданных в 2019-2024 гг. по льготной ставке. 

Государство также хочет стимулировать МСБ заниматься экспортом, в том числе наращивать продажи на электронных торговых площадках. Правительству поручено подготовить законодательные изменения, которые бы способствовали этому. Кроме того, поручено создать институт «добросовестного экспортера», чтобы упрощать таким экспортерам взаимодействие с органами власти и сокращать административную нагрузку. 

Также предстоит рассмотреть вопрос о льготном доступе МСБ к инфраструктуре промышленных парков и технопарков — финансирование на это предполагается выделять с 2022 г.

Еще одно послабление касается бюджетов субъектов РФ. Поручено разработать возможность превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема госдолга регионов на 2021 г., установленных соглашениями о реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам. 

Родителям детей в возрасте до семи лет предполагается повысить пособия по временной нетрудоспособности —и выплачивать их в размере одного среднего заработка независимо от страхового стажа. Объем и источники финансового обеспечения такой выплаты еще не определены. 

Поручено также дополнительно помочь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Еще одна мера — усиление финансовой заинтересованности медицинских организаций в профилактике абортов.

Автор: Андрей Пермяков
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