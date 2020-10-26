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На работу «Скорых» направят дополнительные 400 млн рублей

На работу «Скорых» направят дополнительные 400 млн рублей
Автор фото: Никита Дубинский. Иллюстрация: Екатеринбург.рф

Ранее сообщалось о пиковой нагрузке на бригады скорой помощи. Операторы принимают больше 3,5 тыс. звонков в день, а время ожидания бригады выросло до нескольких часов.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Власти Свердловской области выделят дополнительные 400 млн руб. на работу службы скорой медпомощи.

Все разговоры о том, что якобы скорая помощь не будет профинансирована, это примерно разговоры о том, что земля начнет вертеться в обратную сторону. Ничего в обратную сторону вертеться не может и не будет. Общий объем дополнительного финансирования до конца года достигнет 400 млн руб., — цитирует оперштаб вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Первый транш, по его словам, направлен 23 октября, еще часть — 26 октября, остальной объем — до конца года.

В конце прошлой недели главврач городской скорой Игорь Пушкарев рассказал на встрече с журналистами, что служба скорой медицинской помощи Екатеринбурга в последние дни переживает пиковую нагрузку. Диспетчеры принимают более 3,7 тыс. звонков в день, а бригады выезжают на 1,5 тыс. вызовов. Главврач пожаловался, что многие жители звонят в скорые, как в колл-центр. В среднем оператору отводится 1,5-2 минуты на принятие вызова, но если человек звонит проконсультироваться, то разговор затягивается. Игорь Пушкарев напомнил, что скорая помощь не проводит исследований и не берет мазки на коронавирус, а оказывает экстренную помощь и госпитализацию.

Автор: Анна Хлебникова
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