Евгений Куйвашев ввел новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал продлить школьные каникулы еще на неделю. В регионе вводятся и другие ограничения, связанные с ростом числа заражений COVID-19.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничительных мер в регионе из-за угрозы распространения коронавируса. В частности, губернатор рекомендовал школам области продлить осенние каникулы, которые начались 26 октября, еще на неделю.

Окончательное решение будут принимать власти на местах, однако я считаю это необходимым для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовано по максимуму перейти на дистанционное обучение с 27 октября, — сообщил Евгений Куйвашев.

Все физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей. Официальные мероприятия, которые организуют госорганы, культурные мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях, а также физкультурные и спортивные мероприятия на открытых площадках будут по-прежнему проходить с 50% зрительской наполненностью. До 9 ноября сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Указ вступает в силу 27 октября.

По данным регионального оперштаба на 29 октября, в Свердловской области зарегистрирован 281 новый случай COVID-19, из них 177 — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев достигло 34 782. Общее число выписанных — 26 763.