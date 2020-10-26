«Это не вторая волна». Профессор УГМУ о том, почему жесткий карантин не нужен

«Будет расти заболеваемость, от этого мы никуда не денемся». Виктор Романенко рассказал о том, почему маски необходимо носить даже при низкой температуре воздуха.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы Уральского государственного медицинского университета Виктор Романенко считает, что рост числа заразившихся коронавирусом — это не вторая волна.

Это продолжение эпидемического подъема, начавшегося в нехарактерное для него время года — весной. Для респираторных инфекций это нехарактерное время. Так как вирус пришел к нам не осенью, а в марте, то, естественно, его распространение было не таким бурным. Но с учетом того, что мы с ним встретились впервые, не было еще никаких механизмов защиты и реагирования, были введены жесткие карантинные мероприятия. В дальнейшем, несмотря на то, что уровень заболеваемости снижался, проэпидемичивание людей все равно шло. Доля лиц с более легкими и бессимптомными формами нарастала. За счет этого минимум 25% людей переболели, — сказал Виктор Романенко в интервью информационному порталу Свердловской области.

По словам профессора, с наступлением осени закономерно повышается заболеваемость всеми респираторными инфекциями, коронавирус будет повышать свою активность, и «даже при жестких карантинных мероприятиях уровень заболеваемости будет высоким»:

Будет расти заболеваемость, от этого мы никуда не денемся. Но с учетом того, что часть жителей уже переболела и пандемия длится уже восемь месяцев, такого взрыва, как, например, при гриппе, когда мы по Свердловской области в день регистрировали до 5-6 тысяч случаев заболевания, уже не будет. Поэтому сегодня и нет необходимости вводить жесткие карантинные меры, направленные на закрытие кинотеатров, торговых центров и прочее, как это было весной. На этом этапе на уровень заболеваемости это не повлияет. Ограничивать скопление людей — да.

Виктор Романенко напомнил, что пока нет вакцины и других способов контроля новой инфекции, необходимо использовать традиционные способы защиты: маски, дистанцирование и санитайзеры.

Чем ниже температура, тем комфортнее вирусу, тем дольше он живет. При самых низких температурах —70 он сохраняет свою жизнеспособность и может храниться тысячелетиями. Поэтому и неслучайно распространение вируса в осенне-зимний период значительно выше, чем в летний, — считает Виктор Романенко.

По данным регионального оперштаба на 29 октября, в Свердловской области зарегистрирован 281 новый случай COVID-19, из них 177 — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев достигло 34 782. Общее число выписанных — 26 763.

С 26 октября по 5 ноября все учреждения дополнительного образования Свердловской области переходят перешли на дистанционное обучение, сообщает JustMedia.ru. Также вводятся ограничения на проведения спортивных и мероприятий в муниципальных учреждениях. Исключается участие тренеров и спортсменов в мероприятиях за пределами региона.