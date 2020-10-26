Блогер сжег «Мерседес» за 13 млн, который ломался после визита в официальный сервис

«Американские блогеры разбивают айфоны — русские блогеры сжигают Мерседесы». Михаил Литвин сжег машину в поле, официальное представительство Mercedes РФ ответило поздравлением с Днем автомобилиста.

Блогер-миллионник Михаил Литвин демонстративно сжег Mercedes стоимостью 13 миллионов рублей. Процесс уничтожения люксового автомобиля, конечно, смогли увидеть все подписчики Литвина. Свой поступок он пояснил тем, что устал от разборок со специалистами дилерского центра.

За неделю до публичного сожжения машины блогер сообщил подписчикам, что больше не желает ездить на автомобилях марки Mercedes. По словам Литвина, дилер не выполнил своих обязательств: несколько раз его Mercedes просто замирал в центре Москвы, загорались датчики масла. В дилерском центре, куда Литвин обращался четыре раза, решить проблему не смогли, Литвину пришлось чинить машину в частной мастерской. Он даже предположил, что в официальном сервисе ему ставили бракованную деталь, так как машина ломалась вскоре после выезда из мастерской.

«Американские блогеры разбивают айфоны — русские блогеры сжигают Мерседесы))», — этот комментарий к ролику с горящей машиной собрал больше всех комментариев. Также происходящее назвали «мировым перформансом».

Бизнесмен Илья Коноплев на своей странице в Facebook так прокомментировал эту историю (стиль автора сохранен — DK.RU):

— В комментариях в маркетинговых сообществах гадают, как «Мерседес» отработает этот инфоповод. Пока ситуация такова, что из-за набега хомячков из подписоты блогера бренд закрыл комментарии в российских социальных сетях, а в головных аккаунтах творится тупой словесный понос про клиентоориентированность.

Конечно, на продажи вот это все не повлияет никак, конечно, люди, которые ЦА бренда, не по комментариям фанатов и роликам в «Ютубе» выбирают машину, конечно, он, блогер, это сделал для наращивания аудитории.

Я очень надеюсь, что маркетингу «Мерседеса» хватит ума не отвечать никак на этот маразм, а лучше еще аккуратно так сжечь фигурку блогера. Это будет прецедент, который покажет другим операторам, что человеческое мнение в социальных сетях ничто, и все уже завтра это забудут, даже с учетом вот таких охватов.

То, что довели парня до такого состояния — балбесы конечно, но с точки зрения маркетинга отвечать не надо от слова совсем. А то ишь, развелось богов контента.

Последний пост на официальной странице в Facebook и Instagram Mercedes Benz в России посвящен Дню автомобилиста, который праздновали в прошедшие выходные:

Двигаться вперед и каждый раз покорять новые дистанции. Получать удовольствие от каждой минуты за рулём. Роскошь, доступная настоящим автомобилистам. С праздником!

Mercedes-AMG GT компания представила в 2018 г. Модификация GT 63 S Литвина имела мощность 639 л. с. и 900 Нм крутящего момента, разгонялась до первой сотни за 3,2 с, а максимальная скорость составляла 315 км/ч.

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