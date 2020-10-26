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В Екатеринбурге изымут землю и снесут постройки ради Универсиады

В Екатеринбурге изымут землю и снесут постройки ради Универсиады
Иллюстрация: DK.RU

Администрация Екатеринбурга изымет несколько участков с объектами недвижимости. Они находятся в садовом товариществе на Сибирском тракте. На этом месте пройдет дорога.

#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил постановление об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на 14-м км Сибирского тракта и на территории садоводческого товарищества «Пищевик». Изъятие проходит в рамках реконструкции и строительства дорог к Универсиаде-2023. Постановление опубликовано в «Екатеринбургском вестнике». Речь в постановлении идет о четырех земельных участках площадью от 524 до 15,7 тыс. кв. м и нескольких зданиях. 

В начале 2019 г. тендер на строительство дороги на улице Новокольцовской (от Сибирского тракта до Александровского бульвара) протяженностью 1,4 км и дороги на Александровском бульваре (от улицы Новокольцовской до границ участка МВЦ «Екатеринбург-Экспо») длиной 806 м выиграла компания «Трест Уралтрансспецстрой». С ней, как с единственным участником, заключили контракт на сумму 407 млн руб.

Как рассказывал DK.RU, Александр Высокинский в июне 2020 г. утвердил проект межевания земли в районе Новокольцовский возле «Екатеринбург-ЭКСПО», где планируется строительство деревни Универсиады-2023. Согласно документу, в границах улиц Сибирский тракт — Екатеринбургская кольцевая автодорога — автодорога Екатеринбург-Кольцово и улицы Чистой построят Деревню Универсиады, а также спортивные и социальные объекты.

Изъятие садовых участков, только более масштабное, вызывало недовольство жителей Екатеринбурга — тогда речь шла о строительстве огромного жилого района на ВИЗе. 

Напомним, Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Город уже вовсю готовится к масштабной стройке, основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 гг. Всего на строительство и реконструкцию спортивных объектов планируют потратить 55 млрд руб. 

Для проведения игр предполагается задействовать 35 спортивных объектов в нескольких городах области, девять сооружений должны быть построены. Так, в Екатеринбурге должны возвести Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, ФОК «Академия волейбола имени Карполя». В Верхней Пышме — Дворец самбо в Верхней Пышме, в Сысертском городском округе — теннисный центр. В Первоуральске к означенному сроку будут реконструировать Дворец водных видов спорта.

Автор: Анна Хлебникова
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