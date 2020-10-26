Перспективный бизнес? Подумайте про услуги для пожилых. Да, они потребляют больше всех

Ориентация бизнеса исключительно на поколение миллениалов в корне неверна. Молодое поколение тратит не так уж много. Куда перспективнее в этом плане люди 55+: они заработали и хотят жить красиво.

Morgan Stanley заявляет, что миллениалы сегодня — «самое экономически активное поколение». Однако профессор Уортонской школы бизнеса Мауро Гильсен уверен, что это не так. В книге «2030: Как главные тренды сегодняшнего дня столкнутся и изменят будущее» он заявляет, что поколение миллениалов неоднородно, как и все предыдущие, а движущей силой экономики становятся люди старше 60 лет. О том, на кого же равняться производителям и продавцам, пишет Business Insider.

В плане неоднородности поколение миллениалов ничем не отличается от всех предыдущих. Некоторые из них получили высшее образование, другие — нет. Одни богаты, другие с трудом сводят концы с концами. Одни — нарциссичные потребители, другие ненавидят коммерциализм, — объяснил Гильен.

Профессор подчеркивает, что миллениалы — далеко не самый быстрорастущий сегмент рынка. Куда более важной потребительской группой являются люди старше 60 лет, владеющие по меньшей мере половиной всех чистых активов мира. Важно и то, что пожилых людей в мире все больше: к 2030 году в Европе, Северной Америке и Китае число пенсионеров вырастет на 400 млн.

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В этой возрастной группе сегодня и бумеры, и «молчаливое» поколение (рожденные с 1923 по 1943 год). Согласно данным Федеральной резервной системы США, представители «молчаливого» поколения заработали в 1,3 раза больше бумеров, в 2 раза больше иксов и в 23 раза больше миллениалов.

Гильен подчеркивает, что бумеры тратят столько же, сколько все остальные американцы вместе взятые. При этом люди в возрасте 55-64 лет тратят больше среднестатистического потребителя во всех категориях, это следует из американского Бюро статистики труда. В 2019 году бумеры потратили $3,2 трлн и контролировали около 70% располагаемого дохода страны.

Считать, что динамичность — это синоним молодости, а упадок связан исключительно со старостью, больше нельзя. К 2030 году определения «молодой» и «старый» станут крайне непопулярными, если не изживут себя целиком, уверен эксперт.

Остановитесь на мгновение и представьте себе мир, в котором наши отцы и дедушки являются одними из самых активных и продуктивных людей на планете. Представьте, что миллениалы, которые выросли в высокотехнологичном мире, запускают бизнес, направленный на благо людей старше 60 лет. Подумайте о возможности существования мира, где возраст почти не играет роли при найме, и 70-летний новый сотрудник не будет чем-то необычным, — написал Гильен.

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