В Екатеринбурге вновь отменяют массовые мероприятия

Конгресс-холл «Екатеринбург-ЭКСПО» отменил встречу выпускников КВН, которая должна была состояться в ноябре. Под угрозой — еще несколько крупных мероприятий.

Встреча выпускников «Клуба веселых и находчивых» в Екатеринбурге не состоится. Она была запланирована в ноябре в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО». Причина — рост заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщил ЕАН гендиректор международного выставочного центра Игорь Данилов.

Первая игра-встреча выпускников КВН прошла в Екатеринбурге в сентябре 2019 г. До этого момента игра еще ни разу не меняла прописку и всегда проходила в Сочи. Игра состоялась в формате съемки для Первого канала. DK.RU публиковал спецпроект, посвященный выпускникам КВН. Вел игру Александр Масляков. Участниками проекта стали команды «Город Пятигорск» (Пятигорск), Сборная Камызякского края по КВН (Астраханская область) и «Уральские пельмени» (Екатеринбург).

Такую традицию решили продолжить, и по договоренности Александра Маслякова, главы компании-производителя игр, и губернатора Евгения Куйвашева игры планировалось и дальше проводить в Екатеринбурге.

Осенью в «Екатеринбург-ЭКСПО» запланирован еще ряд крупных мероприятий: фестиваль еды и напитков «РыбаДичь 2020», концерт группы Би-2, концерт к 35-летию группы «Чайф». Решения по этим событиям, по словам Игоря Данилова, будут приняты, исходя из эпидемиологической ситуации. Источник DK.RU, знакомый с ситуацией, полагает, что «Экспо-Елка» также может оказаться под запретом. Сейчас ее проведение анонсировано с 26 декабря по 10 января.