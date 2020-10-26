Как быстро продвигать бизнес в соцсетях, расскажут на Уральской Интернет Неделе

Ежегодный форум «Уральская Интернет Неделя» состоится 28 и 29 октября в 11. 00 в онлайн формате. Эксперты обсудят актуальные бизнес-тренды и подведут итоги 2020 года.

Спикерами форума «Уральская Интернет Неделя» станут:

— Борис Дьяконов, сооснователь и президент банка «Точка»;

— Алексей Ершихин, специалист по маркетинговым коммуникациям ВКонтакте;

— Дмитрий Пивоваров, основатель e96.ru и независимый директор 220 Вольт;

— Антон Голубятников, руководитель продаж СМБ УФО Яндекс.

Темы для обсуждения:

Как быстро продвигать бизнес в ВК, FB и Inst;

Как оптимизировать рекламные бюджеты;

Как организовать эффективный отдел продаж и построить работающую воронку;

Как повысить продуктивность сотрудников на удаленке;

Как автоматизировать все бизнес-процессы и выйти из операционного управления.

Действующие предприниматели разберут сервисы, которые проверили на собственном бизнесе: автоматизация, телефония, маркетинг — всё то, что должен знать современный владелец бизнеса. Концентрированный опыт экспертов будет полезен для всех, кто ведет и продвигает бизнес в интернете, планирует мощный старт в цифровой среде или ищет новые стратегии развития и продвижения.

Конференция проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в конференции бесплатное. Количество мест ограничено, необходима регистрация на сайте.