Как быстро продвигать бизнес в соцсетях, расскажут на Уральской Интернет Неделе
Ежегодный форум «Уральская Интернет Неделя» состоится 28 и 29 октября в 11. 00 в онлайн формате. Эксперты обсудят актуальные бизнес-тренды и подведут итоги 2020 года.
Спикерами форума «Уральская Интернет Неделя» станут:
— Борис Дьяконов, сооснователь и президент банка «Точка»;
— Алексей Ершихин, специалист по маркетинговым коммуникациям ВКонтакте;
— Дмитрий Пивоваров, основатель e96.ru и независимый директор 220 Вольт;
— Антон Голубятников, руководитель продаж СМБ УФО Яндекс.
Темы для обсуждения:
- Как быстро продвигать бизнес в ВК, FB и Inst;
- Как оптимизировать рекламные бюджеты;
- Как организовать эффективный отдел продаж и построить работающую воронку;
- Как повысить продуктивность сотрудников на удаленке;
- Как автоматизировать все бизнес-процессы и выйти из операционного управления.
Действующие предприниматели разберут сервисы, которые проверили на собственном бизнесе: автоматизация, телефония, маркетинг — всё то, что должен знать современный владелец бизнеса. Концентрированный опыт экспертов будет полезен для всех, кто ведет и продвигает бизнес в интернете, планирует мощный старт в цифровой среде или ищет новые стратегии развития и продвижения.
Конференция проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участие в конференции бесплатное. Количество мест ограничено, необходима регистрация на сайте.