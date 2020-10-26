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Крупный инвестор ищет дольщиков, которые пострадали от мошенников

Крупный инвестор ищет дольщиков, которые пострадали от мошенников
Иллюстрация: DK.RU

Свердловские власти зимой заключили соглашение с «РСГ-Академическое», чтобы закрыть в регионе вопрос с обманутыми дольщиками. Инвестор столкнулся с неожиданной проблемой.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

В феврале 2020 г. правительство Свердловской области одобрило инвестпроект, по которому «РСГ-Академическое» предоставит жилье людям из областного реестра обманутых дольщиков. Компании необходимо предоставить людям более 5 тыс. кв. м. Взамен застройщик без торгов получит в аренду четыре земельных участка, находящихся в госсобственности. На них инвестор сможет построить в общей сложности 168,5 тыс. кв. м жилья. Совокупная стоимость проекта оценивается в 11,3 млрд руб.

Николай Зуев, генеральный директор «РСГ-Академическое», рассказал DK.RU, что по соглашению с региональным правительством, компания взаимодействует с 215 обманутыми дольщиками из Первоуральска и Ревды.

В течение августа-сентября мы попытались найти всех дольщиков по тем данным, которые нам были переданы. Две трети, даже чуть больше, нашли, а часть по переданным координатам не отвечает — прошло больше 10 лет, информация устарела. С теми, с кем мы повстречались, сейчас заключаем соглашения о предоставлении жилья, — говорит Николай Зуев.

По его словам, большая часть людей хочет увеличить площадь — в таком случае дополнительные метры они докупают по рыночной стоимости. Больше трети дольщиков из областного реестра уже заключили соглашения с компанией. Когда все они получат жилье, инвестор сможет получить земельные участки. О том, что там планируется построить, в компании пока не обсуждают.

Это земельные участки, прилегающие к территории «Академического». Сегодня в генплане есть решение относительно этих участков, дальше, когда мы получим соответствующие права, будем смотреть предметно и готовить свои предложения, — сказал Николай Зуев. — Рассматривая разные варианты на стадии обсуждения с правительством области, мы, естественно, выбирали из тех земель, которые правительство и город готовы были предложить. Нас больше устроили земли в этом месте. Другие компания выбрали земли, предложенные в других районах Екатеринбурга. Это был выбор каждого застройщика, кто согласился принять участие в этой программе.

Предоставить жилье дольщикам необходимо не позднее второго квартала 2021 г. Но в компании планируют заключить большую часть соглашений уже в этом году.

Ранее в «РСГ-Академическое» сообщали, что квартиры с чистовой отделкой будут представлять в девятом квартале «Академического». Стоимость затрат, по данным министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, оценивалась инвестором в 352 млн 800 тыс. руб.

Отметим, что всего в официальном списке обманутых дольщиков остается свыше 300 человек. При этом в новостях часто мелькает информация и о других пострадавших, которые не всегда состоят в реестре облправительства.

Схема «земля в обмен на квартиры» активно используется в Свердловской области, но зачастую застройщики годами не могут получить обещанную землю и выйти на стройку. Глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев рассказывал, с какими проблемами сталкиваются строители

Автор: Анна Хлебникова
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