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100 тыс. протестующих, жесткий разгон: что будет в Беларуси после последней акции протеста

100 тыс. протестующих, жесткий разгон: что будет в Беларуси после последней акции протеста
Иллюстрация: TUT.by

«Мы бастуем не за деньги и не в расчете на компенсации. Мы бастуем, чтобы вернуть себе свою страну, чтобы самим определять свое будущее». В Беларуси после протестов готовятся к забастовке.

#БЕЛАРУСЬ#НОВОСТИ

25 октября в Минске прошла самая массовая за последнее время акция протеста: на улицы вышли порядка 100-150 тыс. человек. В этот день истек срок ультиматума, объявленного Светланой Тихановской — соперником действующего президента Александра Лукашенко на президентских выборах, которую оппозиция считает победителем. Тихановская требовала отставки Лукашенко и освобождения политзаключенных.

Власти Беларуси жестко разогнали акцию протеста: утром в воскресенье на улицах Минска появилась спецтехника, позже отключили мобильный интернет и закрыли 12 станцией метро. Против протестующих применяли резиновые пули и светошумовые гранаты, а вечером силовики ворвались в одну из квартир, чтобы задержать укрывшихся там демонстрантов.

По словам начальника милиции Ивана Кубракова, было задержано более 120 человек: в город съехались «более агрессивные и активные протестующие», которые забрасывали камнями сотрудников милиции.

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По заявлению Тихановской, с 26 октября в Беларуси должна начаться национальная забастовка. Впрочем, ее уже объявляли в августе, но тогда добиться существенных результатов не удалось: лидеры стачечных комитетов многих предприятий оказались за решеткой, а сотрудники возвращались к работе после бесед с руководством. Сейчас тех, кто поддержит протест, рискуя потерять работу, обещают поддержать за счет общественных организаций и фондов. По словам пресс-секретаря Тихановской Анны Красулиной, фонды солидарности помогли уже 628 людям, на поддержку протестующих выделили более 1 млн евро. 

Но мы бастуем не за деньги и не в расчете на компенсации. Мы бастуем, чтобы вернуть себе свою страну, чтобы самим определять свое будущее и будущее наших детей,— подчеркнула она.

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Несмотря на то что в сентябре власть Беларуси, казалось, взяла инициативу в свои руки, сейчас ее действия похожи на метания: то объявляют митинг «За Батьку!», то отменяют его, действуют то жестче, то мягче, говорит белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. Постепенно власти придется что-то мерять в своей тактике: расследовать дела о насилии против протестующих и давать какую-то конкретику по поводу новой конституции, убежден он.

Автор: Андрей Пермяков
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