Нурмагомедов победил и завершил карьеру, умер глава Samsung. Главное за выходные

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи и объявил о завершении карьеры. В Ленинградской области застрелили «хозяина Выборга» Александра Петрова.

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил претендента на титул Джастина Гейджи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. После победы Нурмагомедов объявил о завершении карьеры: в июле его отец и тренер, Абдулманап Нурмагомедов, скончался от последствий коронавируса, и мать Хабиба просила его не драться после смерти отца.

Сегодня мой последний бой. Это был мой первый поединок после того, что случилось с отцом. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с мамой три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. <...> Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана. Приехал сюда. Вчера мне брат даже говорит: гугл сказал, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить. У меня даже в голове всего этого не было. Мы просто вместе с отцом шли, я просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними — и все. У меня один остался родитель — это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить, — сказал Хабиб в интервью сразу после боя.

Это был его 29-й бой и 29-я победа. Некоторые спортивные эксперты, к примеру, Василий Уткин, уверены, что Нурмагомедов со временем возобновит профессиональную карьеру и проведет 30-й бой в честь отца.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC

С победой Хабиба Нурмагомедова поздравили не только многие бойцы и соперники, как Коннор МакГрегор, но и футболист Криштиану Роналду, который дружит с бойцом, президент Владимир Путин, комик, мастер боевых искусств Джо Роган и другие.

Умер бывший глава Samsung

Экс-глава южнокорейской корпорации Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет. Он известен тем, что превратил региональную Samsung Electronics, выпускавшую технику посредственного качества, в глобального лидера по производству смартфонов, полупроводников и телевизоров.

Ли Гон Хи был богатейшим человеком Южной Кореи с состоянием $20,9 млрд, а выручка филиалов Samsung Group в 2019 г. составила $289,6 млрд — около 17% ВВП Южной Кореи.

Ли Гон Хи был третьим сыном основателя Samsung, работал в компании с 1966 года, а возглавил ее в 1987-м, заявив, что компания «больна раком второй стадии», но все еще можно исправить. В 1993 г. на встрече в Германии, где презентовал план по трансформации Samsung, он сказал топ-менеджерам свою знаменитую фразу: «Нам надо поменять все, кроме жен и детей». Новый принцип работы компании заключался в том, чтобы делать как можно более качественные продукты, даже если это привело бы к спаду продаж.

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