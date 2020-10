Нурмагомедов победил и завершил карьеру, умер глава Samsung. Главное за выходные

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил претендента на титул Джастина Гейджи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. После победы Нурмагомедов объявил о завершении карьеры: в июле его отец и тренер, Абдулманап Нурмагомедов, скончался от последствий коронавируса, и мать Хабиба просила его не драться после смерти отца.

Это был его 29-й бой и 29-я победа. Некоторые спортивные эксперты, к примеру, Василий Уткин, уверены, что Нурмагомедов со временем возобновит профессиональную карьеру и проведет 30-й бой в честь отца.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC