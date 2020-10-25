Нурмагомедов победил и завершил карьеру, умер глава Samsung. Главное за выходные

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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил претендента на титул Джастина Гейджи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. После победы Нурмагомедов объявил о завершении карьеры: в июле его отец и тренер, Абдулманап Нурмагомедов, скончался от последствий коронавируса, и мать Хабиба просила его не драться после смерти отца.
Сегодня мой последний бой. Это был мой первый поединок после того, что случилось с отцом. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с мамой три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. <...> Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана. Приехал сюда. Вчера мне брат даже говорит: гугл сказал, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить. У меня даже в голове всего этого не было. Мы просто вместе с отцом шли, я просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними — и все. У меня один остался родитель — это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить, — сказал Хабиб в интервью сразу после боя.
Это был его 29-й бой и 29-я победа. Некоторые спортивные эксперты, к примеру, Василий Уткин, уверены, что Нурмагомедов со временем возобновит профессиональную карьеру и проведет 30-й бой в честь отца.
"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC
— UFC (@ufc) October 24, 2020
С победой Хабиба Нурмагомедова поздравили не только многие бойцы и соперники, как Коннор МакГрегор, но и футболист Криштиану Роналду, который дружит с бойцом, президент Владимир Путин, комик, мастер боевых искусств Джо Роган и другие.
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