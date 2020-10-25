Сохранять спокойствие, помнить о цели. Как продуктивно работать в окружении громких коллег

Работоспособность утром в понедельник может быть на высшем уровне: вы отдохнули, готовы идти к целям и выкладываться. Но шум и гам в офисе тут же рушат рабочий настрой. Что спасет ситуацию?

Как научиться сосредоточенности и сохранять ее в офисе, даже в условиях шума и гама вокруг?

Помните о цели

Работая над трудной задачей, мы рано или поздно начинаем сомневаться, стоит ли она потраченных усилий. В этот момент важно помнить о цели, чтобы устоять перед искушением все бросить, прилечь и полистать соцсети.

Какой бы ни была задача команды на работе, все сотрудники должны понимать, зачем вы ее выполняете. Поэтому на собрании стоит уделить несколько минут тому, чтобы сформулировать цель. Затем, по ходу выполнения проекта, указывайте ее в верхней части каждого документа, диаграммы, канала Slack и презентации.

Безжалостно расставляйте приоритеты, но подумайте, прежде чем отказывать

Для определения приоритетов в средне- и долгосрочной перспективе лучше всего подойдет система OKR (Objectives and Key Results — цели и ключевые результаты), впервые представленная Google.

Команда определяет две или три цели высокого уровня (либо отдельные задачи, либо компоненты одной задачи).

Для каждой цели выбирается два-три измеримых результата. Достигнув их, команда поймет, что находится на верном пути.

Цели можно опубликовать в общем доступе, и тогда команда будет сверяться с ними при появлении новых запросов или идей: если новое предложение способствует достижению цели, нужно добавить его в план. Если нет, от него следует отказаться сейчас и пересмотреть позже.

Поддерживайте концентрацию в команде

Собрания, чат и электронная почта — важные элементы совместной работы. Но они же вредят концентрации.

Специалисты по продуктивности учат выделять время специально для проверки электронной почты и не открывать ее, чтобы у вас были более длительные периоды сосредоточенной работы. Но часто люди пренебрегают этим советом, потому что не хотят игнорировать письма по несколько часов. По той же причине сотрудники не отключают уведомления чата.

Договоритесь, как быстро коллеги должны реагировать на оповещения, и придумайте, что сделать, если вам срочно потребуется внимание.

Несите ответственность друг перед другом

Люди не придают ежедневным планеркам достаточного значения. Они дают сотруднику шанс поделиться своими результатами и планами на сегодняшний день, а руководитель проекта получает возможность убедиться, что все сосредоточены на самой важной работе, и помочь при необходимости скорректировать курс.