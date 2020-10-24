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Обогнал Мишустина и Шойгу: после отравления россияне стали больше доверять Навальному

Обогнал Мишустина и Шойгу: после отравления россияне стали больше доверять Навальному
Иллюстрация: Фотобанк Moscow-Live.ru

Путин, Лавров, Жириновский, Навальный: в числе персон, пользующихся наибольшим доверием среди россиян, за время пандемии произошли значимые перемены.

#НОВОСТИ

Министр иностранных дел Сергей Лавров обошел главу ЛДПР Владимира Жириновского, а оппозиционер Алексей Навальный обогнал министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина в списке 100 персон, которым россияне доверяют больше всего. Рейтинг составляет исследовательский холдинг «Ромир», его обновляют раз в квартал, пишет РБК.

Первое место в нем занимает президент Владимир Путин, за ним идут Лавров, Жириновский и Навальный. После отравления оппозиционный политик поднялся в списке на пять позиций. За ним следуют Шойгу и Мишустин. В десятку попали также звезды шоу-бизнеса Андрей Малахов и Максим Галкин, актер Константин Хабенский, ведущий Владимир Соловьев

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Кроме того, в рейтинг на 29-е место попал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Мэр Москвы Сергей Собянин оказался на 23-м месте, уступив певице Ольге Бузовой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов — на 26-м. 

Рейтинг доверия демонстрирует, чего россиянам не хватало во время самоизоляции — развлекательного контента, зрелищ. Пропав из видимости в период карантина, многие деятели искусства возвращаются с концертами, выступлениями и новыми шоу, что и приводит к росту доверия музыкантам, актерам и телеведущим, — говорит вице-президент Gallup International, глава «Ромира» Андрей Милехин.

Автор: Андрей Пермяков
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