В Екатеринбурге появится улица в честь 100-летия УрФУ им. Ельцина

Главный вуз Урала отметил столетний юбилей. Университет поздравили представители бизнес-сообщества и политического истеблишмента. А глава Екатеринбурга сделал неожиданное заявление.

В минувшую пятницу в Уральском федеральном университете им. Б.Н.Ельцина состоялось торжественное собрание в честь векового юбилея вуза. Почетными гостями мероприятия стали помощник президента РФ Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передавшие руководству, учащимся и выпускникам вуза поздравления от Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.

Также были зачитаны поздравительные телеграммы президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера, главы Чехии Милоша Земана и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Все трое являются почетными докторами УрФУ.

Университет поздравили председатель наблюдательного совета УрФУ, основатель Группы Синара и ТМК Дмитрий Пумпянский, заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, а также чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ Дуламсурэн Даваа, вручивший вузу высшую государственную награду своей страны — Орден Сухэ-Батора.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, в свою очередь, вручил ректору УрФУ Виктору Кокшарову сертификат, дающий право назвать в честь 100-летия вуза улицу в Новокольцовском микрорайоне.

У университета должна быть своя улица. И лучшим местом для нее станет Деревня Универсиады-2023, которую мы строим, и куда после грандиозного спортивного праздника переедут студенты УрФУ. Где именно пройдет эта большая и широкая улица — мы примем решение с вами сообща, — отметил Высокинский.

Напомним, сейчас на площадке, расположенной рядом с международным выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО» к Всемирным студенческим играм 2023 г. ведется строительство общежитий на 12 тыс. мест, общественного центра, шестиэтажного медицинского центра площадью почти 8 тыс. кв. м. Наследие Универсиады на этой неделе обсуждали на VII международном форуме 100+ TechnoBuild. Как это было — читайте в репортаже DK.RU.

Днем основания университета считается 19 октября 1920 г., когда председатель Совнаркома Владимир Ленин подписал декрет «Об учреждении Уральского государственного университета». В своем нынешнем виде УрФУ функционирует с 2009 г., объединив два учебных заведения, УрГУ и УПИ.

В честь столетия университета DK.RU и УрФУ запустили специальный проект #УРФУ100, в котором мы рассказываем о выпускниках, добившихся успеха в бизнесе, политике и общественной деятельности. К настоящему времени опубликовано уже 11 историй.