Microsoft судится с уральской компанией за бренд Minecraft

Фирма, которая зарегистрирована в Екатеринбурге, еще в 2014 г. оформила права на товарный знак популярной игры. Под этим брендом планировали производить молочные напитки.

Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB подали в Суд по интеллектуальным правам иск на компанию «Сити», которая зарегистрирована в Екатеринбурге, пишет РБК. Причина спора — права на бренд Minecraft в России.

Microsoft требуют «досрочного прекращения правовой охраны товарного знака Minecraft». Из-за того, что екатеринбургская фирма владеет ТЗ, обладатель исключительных прав на игру не может зарегистрировать права на товарный знак Minecraft в России, поскольку он уже принадлежит одной из фирм.

Фирма «Сити» зарегистрирована в 2010 г. в Екатеринбурге, она является юрлицом компании «Коломенское молоко» и была создана для регистрации торговых знаков. Сфера деятельности компании — оптовая торговля. Выручка в 2019 г. составила 2,5 млн руб., чистая прибыль — 956 тыс. руб. Владельцем компании указана кипрская Yazz Vodka Limited. На «Сити» зарегистрировано 11 товарных знаков в том числе «Язь водка» и Fruit Ninja (что соответствует названию популярной игры).

Представитель «Коломенского молока» рассказал РБК, что изначально они предлагали Microsoft производить молочные напитки из сока с сывороткой по франшизе под брендом Minecraft. После того, как фирма Microsoft не вышла на связь, российский производитель решил зарегистрировать товарный знак.

Известно, что 2016 г. консалтинговая компания McKinsey от имени Microsoft выходила с требованием уступить торговый знак. «Коломенское молоко» тогда снова предложило сотрудничество по франшизе, однако Microsoft требовал просто отдать торговый знак Minecraft.

О нынешнем иске представители российской компании еще не уведомлены, однако готовы отказаться от права на товарный знак, если этого потребует суд.

Ранее DK.RU рассказывал, что на Урале проходило несколько судебных разбирательств из-за прав на использование товарного знака. Однако каждый раз крупные компании предъявляли иск в фирмам, которые незаконно использовали изображения героев популярных мультфильмов. Например, студия анимационного кино «Мельница» уличала несколько десятков уральских ИП в нарушении авторских прав и незаконном использовании товарного знака на игрушки из мультсериала «Барбоскины». Также с уральскими производителями судился правообладатель мультфильма «Свинка Пеппа» компания Entertainment One UK Limited.