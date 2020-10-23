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Дмитрия Пумпянского наградили почетным знаком Союза промышленников и предпринимателей

Дмитрия Пумпянского наградили почетным знаком Союза промышленников и предпринимателей
Иллюстрация: Пресс-служба компании «Газпром»

Пумпянский возглавляет комитет РСПП по техническому регулированию, и в союзе высоко оценили его работу.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

21 октября 2020 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Член бюро правления РСПП, председатель комитета по техническому регулированию, стандартизации оценке соответствия, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский был награжден почетным знаком РСПП.

Этой награды он удостоен за организацию участия промышленности в создании системы технического регулирования Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

Вручая награду, президент РСПП Александр Шохин отметил, что работа Дмитрия Пумпянского как председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия стала ключевой для создания законодательной основы системы технического регулирования в России, а затем и на наднациональном уровне.

Автор: Андрей Пермяков
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