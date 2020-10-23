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Более 17 тыс. заболевших, дефицит лекарств в аптеках. Главное о коронавирусе 23 октября

Более 17 тыс. заболевших, дефицит лекарств в аптеках. Главное о коронавирусе 23 октября
Автор фото: Bicanski. Иллюстрация: Pixnio.com

Количество новых случаев Covid-19 в России продолжает бить максимумы. При этом в аптеках возник дефицит противовирусных препаратов, однако власти его отрицают.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса за последние сутки — это новый рекорд. 283 человека умерло, 11 263 выздоровели, сообщил оперативный штаб. В Москве насчитывается 5478 заболевших, Санкт-Петербург — 710, Московской области — 472, Нижегородской — 366. Более 200 случаев также в Ростовской, Свердловской, Архангельской, Воронежской областях, Красноярском. Забайкальском и Алтайском краях, а также в Республике Алтай, Бурятии и в Крыму. Всего в стране 1,480 млн заболевших, 25 525 умерших, 1 119 251 выздоровевших.

Последнее время в России в региональных аптеках наблюдается дефицит лекарств от коронавируса. Проблема возникла из-за сбоев в системе маркировки товаров. Так, крупная фармкомпания «Гедеон Рихтер — Рус» по этой причине приостановила поставки препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), сообщил «Фармацевтический вестник». Внесение сведений в систему мониторинга о ввозимых лекарствах обязательно.

Об этом говорится в электронном письме, которое компания 22 октября направила в Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор, а также своим партнерам. Поставщик не может поставить лекарства одном из фармдистрибьюторов: партия не растаможена в течение двух недель из-за ошибок в системе, в адрес другого — растаможена частично. Реализовать эти препараты невозможно из-за ошибок в системе.

При этом в мэрии Москвы заявили, что клиники и аптеки столичного департамента здравоохранения располагают достаточным объемом препаратов для лечения коронавируса. В региональных аптеках, как следует из репортажа «Новой газеты», ситуация гораздо хуже. 

Автор: Андрей Пермяков
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