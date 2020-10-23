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Открытие уральского филиала Эрмитажа отложили из-за коронавируса

Открытие уральского филиала Эрмитажа отложили из-за коронавируса
Автор фото: Никита Дубинский. Иллюстрация: екатеринбург.рф

Первые выставки в обновленном центре хотели провести уже в ноябре 2020 г., однако старт проекта решили отложить. На строительство центра городские власти потратили 500 млн руб.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге перенесли на апрель 2021 г., пишет ЕАН. Начальник управления культуры администрации города Илья Марков сообщил, что перенос открытия центра на полгода — вынужденная мера.

Напомним, работы на площадке «Эрмитаж-Урал» вела компания «Атомстройкомплекс», технически объект был готов весной 2020 г. Предполагалось, что первые выставки в новом центре пройдут осенью 2020 г., однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. 

Как рассказывал DK.RU, строительство объекта велось с января 2019 г. Общая площадь здания будущего центра составит 3844,4 кв. м, из них 2150,1 кв. м — площадь реконструируемой части существующего здания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), еще 1694,3 кв. м — площадь новой, пристраиваемой, части.

Центр займет два здания: в первом будут экспозиции, а во втором — фондохранилище, реставрационные мастерские и классы для проведения лекций и встреч. Проект обошелся городскому бюджету в 500 млн руб., еще 200 млн руб. требовалось для технического оснащения центра. Эти деньги обещал выделить Минкульт.

Напомним, что во времена ВОВ в здании Музея ИЗО на Вайнера хранилось более 1 млн экспонатов Эрмитажа, которые были эвакуированы из Санкт-Петербурга. После войны часть экспонатов была передана уральскому музею. Сегодня в Эрмитаже выставляется только 8% всех экспонатов, остальные находятся в хранилищах. Чтобы предметы искусства стали доступны зрителям, и создаются «филиалы» Эрмитажа. Центры уже открыты в Казани, Амстердаме и Венеции. Должны открыться в Омске, Екатеринбурге, Москве и Владивостоке.

Автор: Екатерина Тарханова
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