Крупнейший ритейлер формата дискаунтер откроет 13 магазинов в Свердловской области

Сейчас в регионе уже работает 69 магазинов в формате жесткого дискаунта. Торговые точки представлены в виде складов и рассчитаны на покупателей с доходом ниже среднего.

Торговая сеть «Светофор», которая работает в формате жесткого дискаунтера, планирует открыть 13 новых точек в Свердловской области до конца 2020 г. Региональный директор сети Виктор Городецкий в интервью Е1 рассказал, что развитие сети в уральском регионе — одно из самых успешных в стране:

«Светофор» появился в стране в 2009 г., а с 2017-го начался сильный рост продаж — про сеть узнали. Возможно, сыграли и кризисные явления в экономике. Сейчас продажи в Свердловской области занимают второе место по стране.

Первые магазины «Светофор» были открыты в регионе в 2016 г., за последние 1,5 года число торговых точек в Свердловской области выросло с 33 до 69. По словам регионального директора, основными покупателями дискаунтеров являются люди с доходом ниже среднего:

Мы открываем магазины в непопулярных местах, здесь самая минимальная арендная плата. Бывает, что в пять раз дешевле, чем в магазине через дорогу, у нас минимальное количество персонала. Это позволяет выжить на рынке при минимальной наценке. Сеть рассчитана на людей с достатком ниже среднего, жесткий дискаунтер, поэтому у производителей мы выбираем дешевые линейки. Сеть началась с того, что собственник установил потолок наценки — 15%. Выше быть не может, — рассказал изданию Виктор Городецкий.

Сеть «Светофор» основана в Красноярске, она продает товары на 20-30% дешевле конкурентов. Сделать это удается за счет продажи продуктов брендов категории C в низкой ценовой категории. Магазины работают в формате склада. В 2020 г. торговая сеть впервые вошла в топ-10 крупнейших в России по темпам роста. По этому показателю в 2019 г. компания уступила только X5 Retail Group и «Магниту».

Ранее DK.RU рассказывал, что о планах развивать сеть магазинов-дискаунтеров в Екатеринбурге заявил и «Доброцен». Первый магазин-склад под этим брендом уже начал работу в ТРК «Комсомолл», он занял площади гипермаркета «Карусель» от Х5 Retail Group.

Сеть «Доброцен» принадлежит уральскому предпринимателю Вадиму Терещенко, сообщал DK.RU. Первый магазин открылся в августе 2016 г. в городе Красноуфимск. В 2017 г. компания начала осваивать южные регионы. К концу года открылось 22 торговые точки. В 2018 г. «Доброцен» вышел в другие федеральные округа: Северо-Кавказский, Центральный, Сибирский. В апреле 2019 г. сеть открыла свой 100 магазин. В том же году «Доброцен» начал работать в Белоруссии (два магазина). В апреле 2020 г. компания открыла 200 магазин. Средняя площадь одного магазина — от 800 до 2,5 тыс. кв. м. Десять из них — гипермаркеты.