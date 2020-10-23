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Пиво и куриные лапки. Уральские производители нарастили экспорт продуктов в Китай

Пиво и куриные лапки. Уральские производители нарастили экспорт продуктов в Китай
Иллюстрация: Рефтинская птицеферма

По несырьевому экспорту Свердловская область оказалась главным поставщиком Поднебесной среди всех регионов России. За полгода обороты поставок превысили $1,3 млрд.

#ПРОДОВОЛЬСТВИЕ#НОВОСТИ

Экспорт мяса и субпродуктов птицы в Китай из Свердловской области за первое полугодие 2020 г. вырос в 8,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $2 млн, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Основным экспортером куриной продукции в Китай является Рефтинская птицефабрика. Генеральный предприятия Александр Засыпкин рассказал:

В планах предприятия — экспортировать в Китай не менее 300 тонн продукции в месяц, в основном, лапок, крыльев и других субпродуктов. Кроме этого, мы рассматриваем рынки Белоруссии, Узбекистана и Казахстана как очень перспективные. Экспортная деятельность стала хорошим импульсом к новым планам по развитию предприятия и одним из факторов его стабильной работы.

По данным таможенной статистики, за первое полугодие высокий рост показал и экспорт пива из Свердловской области. Согласно статистике, по сравнению с прошлым годом объем поставок увеличился в 2,6 раза. Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев отметил, что основные экспортеры в условиях пандемии не только не снизили свою внешнеэкономическую деятельность, но и улучшили показатели.

Добавим, что по итогам шести месяцев 2020 г. Свердловская область заняла первое место среди регионов России по экспорту несырьевых товаров в Китай. Объем экспортно-импортных операций Свердловской области и Китая за первое полугодие превысил $1,3 млрд, что почти на 33% выше показателей аналогичного периода 2019 г. В номенклатуре свердловских поставок: металлургическая, машиностроительная и химическая продукция и различное оборудование.

Ранее DK.RU рассказывал, что китайский рынок набирает популярность у уральских и сибирских производителей. Активно налаживает сотрудничество с Поднебесной Екатеринбургский жировой комбинат (ЕЖК, входит в группу компаний «Русагро»).

Также Николай Глухих, директор digital-агентства Wow (специализируется на работе с Китаем), рассказывал DK.RU, что в Азии очень любят продукты питания, которые произведены в России:

В Китае есть стереотип: все, что произведено российскими продовольственными компаниями, заведомо считается экологически чистым и полезным для здоровья.

Автор: Екатерина Тарханова
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