Отвлекайтесь и отдыхайте под косые взгляды коллег. Да, вам необходимо пить чай раз в час

Не нужно ждать, когда вы устанете. Делайте перерыв в делах и идите гулять уже через час после того, как пришли в офис. Польза отдыха доказана сотни раз. В чем же дело?

Делать паузы в работе, даже если ее очень много и задачи очень срочные, необходимо. Но умеют отвлекаться от дел единицы. Энн-Лаура Ле Канф, основательница Ness Labs, объясняет, как научиться делать паузы.

Если вы ходили в традиционную школу, скорее всего, от вас требовали не отвлекаться любой ценой: не отводить глаз от учителя, делать подробные записи, не ерзать на стуле и не витать в облаках.

Во взрослом состоянии мы стремимся быть суперсфокусированными во время работы. Но мозг живет иначе, ему нужно менять моменты фокусировки на отвлечение внимания. Поэтому, вместо того, чтобы заставлять себя работать вопреки усталости и демотивации, стоит делать продуктивные перерывы. Они делают нас продуктивнее и креативнее. Не стоит ждать, пока уровень энергии совсем понизится, куда лучше запланировать перерывы, чтобы зарядить свое тело и разум.

Созданы, чтобы отвлекаться

Исследователи из Принстона и Калифорнийского университета в Беркли провели исследование пространственного внимания у приматов. Вы, скорее всего, представляли себе внимание как состояние, которое сохраняется в течение длительного времени и которое может быть прервано отвлекающими факторами. Но результаты этого исследования говорят о другом.

Ученые обнаружили, что у нас постоянно чередуются короткие всплески внимания и периоды отвлечения, во время которых мы бессознательно делаем паузу и сканируем окружающую среду, чтобы увидеть, нет ли за пределами нашего основного фокуса чего-то более важного.

Эти ритмы внимания были ключевыми для выживания человека как вида, хотя в современном мире они, возможно, не так важны.

Проблема в том, что сегодня вокруг нас полно стимулов, которые могут привлечь внимание в эти периоды, пока мы сканируем свое непосредственное окружение. В следующий раз, когда вы будете винить себя за то, что снова задумались о постороннем или нажали на уведомление во время работы, помните, что мозг просто делает то, что должен делать: быть начеку относительно потенциальной опасности.

Отвлечение — это естественное состояние мозга, так почему бы не попробовать его систематизировать?

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Есть множество преимуществ перерывов во время работы:

Восстановление мотивации. Бывает сложно сохранять мотивацию при работе над трудоемкой задачей. Исследования показывают, что даже кратковременное отвлечение может значительно улучшить способность сосредоточиться на этой задаче в течение длительного времени.

Предотвращение усталости от принятия решений. Известное исследование показало, что израильские судьи с большей вероятностью освобождали заключенных после перерыва, чем после долгой непрерывной работы. Усталость от принятия решений может привести к использованию более примитивной логики и неспособности учесть последствия второго порядка.

Консолидация воспоминаний. Поскольку наш мозг использует перерывы, чтобы усвоить то, что мы узнали ранее, перерывы помогают лучше учиться.

Повышение креативности. Вы когда-нибудь замечали, что моменты «прозрения» чаще наступают тогда, когда мы делаем что-то, не связанное с конкретной задачей? Мы называем это «идеи, полученные в душе».

Улучшение самочувствия. Наконец, перерывы полезны для психического и физического здоровья. Постоянное сидение вредно для здоровья, тело должно двигаться.

Итак, что именно можно делать во время перерыва? Не только пить чай или кофе. На самом все зависит от того, какой длины перерыв нужен.

Чем заняться в перерывы — от короткого до длинного

У большинства людей есть один запланированный перерыв в рабочее время, обеденный. Но многие пропускают даже его, съедая бутерброд прямо на рабочем месте. В результате днем они чувствуют усталость. Так быть не должно.

Сколько перерывов в день нам нужно?

Есть много противоречивых выводов. В целом, похоже, нужно делать короткие перерывы (от 5 до 10 минут) каждый час или около того, а более длинные перерывы (не менее 30 минут) каждые два-четыре часа. Но тут большой разброс.

Независимо от того, короткий или длинный перерыв вы делаете, есть множество действий, которые пополняют запасы энергии.

Разминка. Встаньте и подвигайтесь. Если есть время, прогуляйтесь.

Ментальные перерывы. Устройте короткую медитацию или сеанс глубокого дыхания

Общение. Люди — животные социальные. Социальные перерывы, например, общение с коллегами, дают ощущение восстановления после перерыва.

Наслаждение природой. Выйдите на улицу, чтобы получить немного солнечного света. Если рядом есть парк, туда и идите. Исследования показывают, что природа положительно влияет на психическое здоровье.

Займитесь творчеством. Рисуйте, пойте, слушайте музыку.

Какие бы перерывы вы ни находили полезными для своей продуктивности, творческих способностей и психического здоровья, самый важный момент — установить расписание. Это гарантирует, что вы не прерветесь в первый раз тогда, когда батарейка уже сядет.

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